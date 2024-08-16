零售新常態系列六之六｜堅持品質取勝 對前景樂觀 營多超市呂凌鳴：做好本分 與港人同舟

主力銷售東南亞食品的營多超市(Indo Market)在港扎根25年，見證沙嗲、冬蔭及叻沙等本來乏人問津的東南亞口味，變成香港人琅琅上口兼熱愛的菜式，同時更引入「大學生恩物」營多撈麵並成熱銷產品。集團行政總裁呂凌鳴曾為印尼華僑，他每每談到這盤生意的各個小故事時，總能感受到那幽幽滲出的情結，不單只對東南亞食材的情結、家族情結，還有本土情結。他指，在可見將來仍會專注香港及澳門市場，面對目前零售業界的逆風會以「做好本分」應對，「香港最需要嘅係同舟共濟捱過呢一關，我都係香港人，都想香港好」。 記者：林靜 攝影：陳奕釗 呂凌鳴父母在七十年代由印尼回流，八十年代初在港開設復興(香港)貿易代理東南亞食品，1999年開設第一間營多超市，至今分店約廿間，目前由呂凌鳴及兄長親自打理，並經歷港人對東南亞食品接納的過程，「初時無人識冬蔭、叻沙，八九十年代大家只識印尼蝦片，而家紅綠咖喱、印尼炒飯、千層糕個個都識，當年聽都未聽過嘅，而家全部熟晒。」 船運壓力大 高息令生意難「走盞」 與香港不少行業一樣，呂凌鳴認為除了消費模式改變，目前經營難關還包括高息環境。他指，雖然港元匯率近年的強勢有利降低集團入貨成本，但船運費用卻同時大升，抵銷大部分利好，「(船運成本)呢幾年升得好誇張，以前100蚊嘅，而家要250至300蚊。」同時，利息高企亦收窄盈利「水位」，「好似玩LEGO(樂高玩具)咁，以前低息時盈利有得褪，有水位出嚟，但一高息所有嘢都塞滿晒，無走盞位。」 雖然零售業受衝擊，但營多對前景仍然樂觀，目前超市的旅客生意約佔三成，並指會響應香港政府積極推動本地零售業及為旅客帶來更多選擇，例如今年開始為自由行及其他地區遊客帶來大量清真口味食品，並為旅客提供更多優惠及選擇，增加在港消費意欲的同時，亦突顯到業務的獨特性。



續贊助O camp 「低調麵」仍受捧 一提到營多，大部分港人第一時間想起的應該是集團代理多年、曾被本地網民票選為最好食即食麵冠軍的營多撈麵，而營多撈麵成功打進香港市場的關鍵之一為贊助大學O camp(迎新營)食品。這傳統至今仍然保持，由於經濟實惠更被戲稱為有諧音意思的「低調麵」，為不少宿生指定食品，「我23歲開始去派，當時我年紀同佢哋(大學生)差唔多，貶下眼時間就過咗咁多年……而家熟咗我哋，每一屆完咗，下一屆接莊時又會再搵返我哋，仲係好受歡迎」。 急凍食品營仔 投資7年進回報期 事實上，集團代理的產品過千款，而最大銷售額不在零售，而在批發。呂凌鳴透露，除了營多撈麵，椰漿、炸蔥及甜醬油等銷量都是全港第一，不少連鎖快餐店及食肆的調味食材均為集團提供。至於已投資7年的急凍食品「營仔」漸為市場接受，亦開始進入回報期，正研究增大產量；而由於急凍領域涉及雪房、廠房、化驗及包裝等大量投資，入場門檻高，要加入競爭亦不容易。 呂凌鳴做生意親力親為，對所有貨品的來源、生產、開發過程及市場反應等都如數家珍，又形容自己乾淨整齊，「所有嘢都要仔細，唔仔細唔會成功」，因此對食物的品質要求高，亦認為是面對競爭時的最佳取勝之道，「品質是long run(長線)，價錢係short run(短線)」，即不打價格戰，但以質量及體驗留客。除了保證正貨、合規及清潔，亦要求食品精緻化、齊全、天然，甚至保證店內貨品「唔會有少過1年嘅保質期」。



至少兩年未加價 疫下堅持不裁員 即使視價錢為short run，但營多卻至少兩年沒有提價，大部分貨品價格仍維持在數年前水平。呂凌鳴指，加價對香港市民的影響最大，加上重視「以量取勝」，而價格上調或令銷量下降，所以「暫時都唔想郁，想維持呢個水平」。與此同時，營多超市的開店策略亦由早年的為做大規模而「賺蝕都開」，在品牌為港人熟悉後，目前已變成按盈利表現審慎決定，並主力在民生區域如新開發或人口集中社區開店。他又強調，集團在新冠肺炎疫情的逆境下仍堅持不裁員，目前亦在招聘中，「好多員工跟咗我哋好多年，好似屋企人一樣，要保住佢哋飯碗。」

收購家族咖啡園 推香港自家品牌 營多超市近年的重點銷售之一是自家咖啡品牌「咖啡站」(CoffeeBreak)，並在香港、歐美及中東均有市場，所有咖啡均出自印尼約86年歷史的咖啡園，為百分百純咖啡豆微研磨製成。呂凌鳴指，咖啡園本來為外祖父產業，惟2019年初經營陷困，由於不想看到家族多年心血付諸流水，決定出手收購，並指目前「由香港人全資擁有，變成香港品牌」。 呂凌鳴以「排除萬難」形容收購過程的不容易，期間經歷香港社會事件及新冠肺炎疫情之餘，亦涉及不少行政手續，最終在2022年才完成收購。成功收購後，咖啡園需要大手重整架構精減人手，以保住營運及生存。同時，他又著力於研調咖啡口味，稍後更會推出印尼咖啡豆，針對不同咖啡愛好者要求。 看好內地市場高速增長 他相信，中國咖啡市場發展速度快，有力問鼎全球最大的寶座。按統計，去年內地咖啡店數量近5萬間，為全球最多；以產業規模計年均複合增長達17%的高速，料今年規模將逾3千億元。 大送逾9萬包即溶咖啡粉 香港零售管理協在7至8月期間舉辦第二屆香港開心購物節，並以「香港好禮‧有禮」為主題。營多Indomarket為響應購物節，會免費送出超過9萬包即溶咖啡粉，帶領大家踏上一場香醇的咖啡之旅。只須like佢地FB同IG就可以免費獲贈。