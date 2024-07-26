零售新常態系列(六之三)｜料新科技引爆換機潮 林國誠：CSL就緒 迎接下半年AI巨浪

本地消費模式在新冠肺炎疫情後大變，當中有危有機，業界面對新挑戰需要改變、亦需要遠望。香港電訊(6823)個人業務行政總裁林國誠表示，CSL要面對的是自2020年商用5G推出至今5年，已走至技術須尋求突破的階段，手機銷量因而減慢，不過「呢一行嘅好處係不停有新科技，新科技又會帶動新產品，下一個就係AI(人工智能)」。他相信，下半年將迎來AI商機爆發並帶動「換機潮」，CSL已準備就緒迎接這巨浪，而公司近年致力的AI教育工作，同時令「我哋嘅客戶都好AI ready(準備好)」。 記者：林靜 攝影：羅錦鴻 CSL Mobile去年5月推出5G AI Academy，免費提供一系列AI工作坊，當時林國誠曾言，希望因而擁有一班「Web3.0 ready」或「AI ready」客戶。他今次接受本報訪問時稱，近年手機銷量減慢，上半年情況尤其明顯，惟不以為然地直指「新技術爆破之前都會靜」，隨著兩大品牌AI手機陸續出台，加上各大品牌除AI手機外，還有AI電視及AI電腦等，斷言下半年AI商機會大爆發，「我哋知道前面有呢個大浪，我哋同客戶一齊迎接呢個浪」。至於如何迎接？林國誠指「首先要有產品貨源，第二係教佢哋(客戶)用」，稱集團AI消費產品量較同業大，而將知識轉移客戶更為「最大靈魂」，近年的教育工作正好趕上新浪潮。 率先教育客戶認識AI 追上大趨勢 林國誠從事電訊行業逾30年，親身經歷多次科技改朝換代，他認為AI技術乃目前為止「最有用」科技，因為在靈活運用下，其可直接提高工作與生活質素及效率，因此教育客戶運用AI同時亦是引領他們走上潮流並勝人一籌，價值及意義非凡，「呢個好重要，識玩，做嘢就會快咗，無人想慢，所以網絡速度都要快」。與此同時，在消費者不斷追求網速的當今世代，他稱集團近年積極推進的「四網合一」亦正好迎合這個大趨勢。

四網合一效應大 誘發數據用量增 所謂「四網合一」，即香港電訊提供包括一系列跨越固網、寬頻、流動通訊及媒體娛樂服務的獨特體驗。林國誠表示，四網合一的效應除了在成本效益，亦突顯手機並沒有取代寬頻地位，反而兩者相輔相成。他解釋，消費者的數據用量一直持續上升，除了使用時間上漲，亦因為接收的內容大增、且在競爭壓力下令質素上升，「以前睇480(影像解析度)，而家1080都唔夠清楚要4K，4K同1080相差4倍」；正正因為大家追求速度與質素，便發揮四網威力，「手機(網速)再快可能都係幾百MB，但今日八成大廈可以支持10GB寬頻，返到屋企一定會跳咗去用WiFi，因為速度快好多……出街用已經好快，返到屋企再快幾倍」。他又指，CSL除了速度與服務，還有Now TV的獨家內容，加上大眾由下載年代走進上載雲端的年代，有信心四網合一過程可誘發更多數據用量，帶動生意額。 廣告互動傳送 顛覆傳統模式 目前四網效應還在滲透階段，林國誠再拋出另一願景，是希望借四網顛覆傳統電視廣告模式，令廣告由單向傳播變為互動傳送，而那個突破缺口，可能就是集團旗下手機應用程式、今年「開心購物節」指定發放優惠券平台AR Lens。他表示，AR Lens今年發展到第三代有非常突破進展，過往主要透過AR(擴增實境)技術，實時實地將合作夥伴的優惠及資訊傳遞消費者；惟最新技術除了廣告看板的資訊可隨時更改外，當優惠券被領取後亦可按時間或定位，向消費者再發通知，提醒至附近商店使用優惠，「電視廣告係無shopping cart(購物車)，你睇完聽日落街買，唔記得買，咪再賣廣告。但AR Lens嘅coupon(優惠券)直接落錢包，當你去到銅鑼灣，我會主動通知你去附近店舖拎優惠」。展望未來，林國誠認為，倘Now TV的電視廣告配合AR Lens，勢可產生更大效應。 林國誠總結指，科技雖然冷冰冰，但卻不可逃避，只要人類懂得去擁抱及轉化，便充滿機會，「就好似天上的繁星，多到不得了，我哋就係摘星人」。

冀同業彰顯有禮傳統 留住消費者 有意見認為，香港人北上消費熱潮是本地零售泛起波濤的主要推手。林國誠指，港人受困疫情3年，通關後四出耍樂是必然出現的結果，關鍵是「我哋點樣提供更多具價值服務令消費者留低」。他指，留住客戶離不開「選擇」與「價錢」兩大要素，當中涉及成本，以及「我哋唔係唔識做，我哋一直都做開，只係要再集大家力量做返好」的微笑行動，亦即禮貌。 林國誠指，過去數十年香港一直高飛，成就「美食天堂」與「購物天堂」美譽，「我哋唔係唔識做，問題係依家點樣將以前嘅成功，放返喺將來俾人見到，係要各方各面嘅一齊配合」，當中涉及包括直接掛鈎成本的租金、人力資源，以及政府政策配合。至於今年「開心購物節」的「有禮好禮」主題出自林國誠之手，他指主要目的是要喚醒業界的自發性，「話返俾大家聽香港都係好客之都……我哋心入面有(禮)，要彰顯返呢個形象。」 向食肆酒吧平賣歐國盃 出力帶動夜市 至於本地市道另一個大變，是夜市仍未完全恢復。林國誠指，市民的消費模式連帶生活模式一併轉變，「唔出夜街」情況嚴重，秉持各人出一分力精神，再加上Now TV取得歐洲國家盃香港獨家直播權的機會，他指今年向商業場所銷售的歐國盃播放通行證，價格較上一屆大減，務求以「大平賣」令更多食肆酒吧借直播賽事，從而帶動夜市人流，「我哋無靚仔靚女，但有靚content(指娛樂內容)，利用content俾大家一齊出返夜街嘅理由」。他表示，最終有直播的商業場所亦較上屆大增2至3倍，收入理想，成為雙贏局面。