零售新常態系列(六之五)｜創新求變研發新餐單 香港麥當勞以好玩有型藝術體驗 連結新一代顧客

餐飲可能是香港零售中，經營最「困難」的一環。多年美食天堂養育下的港人，愛吃但嘴刁又愛新鮮，輕輕鬆鬆就吃遍天下美食，對任何餐飲業界都是挑戰。麥當勞雖然挾世界巨頭之名，主打大眾日常餐飲，但如何維持生意擴展、扣緊客戶的嘴巴和心，仍充滿學問。 「香港麥當勞堅持『以人為本、以客為先、創新求變』的精神，加上過去十多年在顧客體驗、數碼轉型、餐單研發、ESG(環境、社會和公司治理)等範疇不斷創新，讓我們得以在香港這個既成熟又競爭激烈的市場保持領先地位。」香港麥當勞行政總裁黎韋詩道。

麥當勞固然以漢堡包和薯條起家，但早已不止於此。為滿足顧客喜好，麥當勞最近特意將日本麥當勞大人氣的楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）首次帶到香港，讓大家毋須再遠飛日本，就可品嘗McGriddles的滋味。McGriddles深受歡迎，麥當勞App用戶的優先試食活動期間已大賣一百萬個。 公司近年針對健康飲食而開發的餐單，可以見到他們對公司定位和按客戶需求發展的思路。「我們留意到香港人愈來愈注重均衡飲食，素食文化或flexitarian(彈性素食者，即多數時間吃素，間中吃肉)十分流行，所以近年全線餐廳引入凱撒沙律及不同植物製食品，包括新餐肉及新吞拿美食，亦可讓顧客選擇套餐薯條改配粟米，增加食品多元化。」除了麥當勞，McCafé亦聯乘燕麥奶品牌Oatly，於全線McCafé為咖啡愛好者帶來純素咖啡體驗。即使以漢堡飽為主要產品，但並沒有在餐單研發停下腳步。

今年3月，麥當勞與國際平面藝術家Verdy合作，並成為ComplexCon香港的Official Taste Partner。

首辦DSE 考生打氣Party

以年青潮流藝術項目 擴充年輕客戶群 而扣緊客戶的心，也是麥當勞努力的方向。作為深受年輕人喜歡的品牌，公司早前首度舉辦了全港大型DSE考生打氣Party，希望透過輕鬆減壓活動及提供一元美食優惠支持DSE學生。 聯乘潮人潮物 豐富品牌意涵 去年為慶祝旗下經典食品麥樂雞推出40周年，麥當勞舉行多個線上線下活動，包括與多界別創作總監Kevin Poon，以及5位國際知名當代藝術家，在西九文化區推出首個麥樂雞主題藝術展覽「Coach McNugget Art World」。 今年3月，麥當勞也與國際平面藝術家Verdy合作，並成為ComplexCon香港的Official Taste Partner，不但首次在香港呈獻「麥當勞 Pop Up Store」，還與Verdy合作推出品牌限量聯乘精品。之後，公司也再和Verdy合作，在西九文化區藝術展亭展出「Shake & Dip Playground」。將麥當勞食品和潮流藝術以充滿「脆」味、豐富視覺效果呈現。 但環球的通脹壓力未解，已經是不爭之議，麥當勞也承認，要繼續嚴格控制成本，提升營運效率，才可以維持競爭力。一個幫助擴展業務並穩定成本的助手，就是APP。5月中，麥當勞推出全新的「麥當勞APP全球版」，除了可為顧客提供更優質和便利的用餐體驗，也可以提升產能及效益。



用心做麥當勞APP 捉緊科技新時代 「很多本港消費者已成為『科技達人』，尤其著重『數碼優先』(digital first)的體驗。」黎韋詩分析道。新的麥當勞APP不但設計上方便客戶購物，更有更多的著數優惠，甚至可以提供貼心、個人化的優惠。此外，APP更增加了遊戲功能，讓顧客可以購買食物、消閒之餘，贏取獎品，新APP也增加了包括可以預約生日派對功能及作慈善捐款，支持「麥當勞叔叔之家慈善基金」。新APP另一個好處，是可以在全球66個國家使用，方便愛旅遊的香港人。現時已錄得超過250萬人下載，成為全港第一餐飲應用程式，也助香港麥當勞成為全球麥當勞手機訂單數目最多的市場。 明年就是麥當勞進軍香港50周年，目前有逾255間餐廳。黎韋詩表示，公司一直積極拓展業務，只要有合適的位置及需要，就會繼續開餐廳。今年除了在新發展地區如The SOUTHSIDE及NOVO WALK開新餐廳外，亦重返屯門市廣場。 未懼北上潮 主動反sell來港消費 香港人北上消費，假日到灣區漫遊，令本地零售業各環節都面對考驗。香港麥當勞行政總裁黎韋詩認為，北上消費新趨勢，對公司生意也有一定影響，尤其在周末或長假期較為明顯。不過，公司不會坐等影響。會主動出擊，透過小紅書進行宣傳推廣去推動生意增長，比如向內地旅客介紹本港獨有麥當勞美食，如扭扭粉早餐、港式奶茶和奶昔等。當然，公司會繼續強調「以人為本、以客為先、創新求變」去做好客戶的用餐體驗。 麥當勞紀錄 有無你一份？

魚柳飽去年賣出超過2100萬份 根據政府統計處，去年底全港人口約750萬，即不論老幼，平均每人吃了2.8個魚柳飽。魚柳飽是麥當勞最經典食品之一。為了支持地球可持續發展，所選魚柳都是以來自北太平洋可持續來源的狹鱈魚製成，並獲得海洋管理委員會(MSC)的國際標準認證。麥當勞把魚柳飽多年來常設於「超值選系列」，在上午11時後只賣14元，就是希望回饋社區，讓更多顧客包括長者，可以享受此一優質又營養豐富的魚類美食。 咖啡去年賣逾3200萬杯 也即大概全港每人消費4.27杯麥當勞咖啡。麥當勞去年更把全線餐廳的咖啡，免費升級至McCafé咖啡，提升消費者的體驗。目前McCafé採用的咖啡豆，是100%獲得「雨林聯盟認證」的house blend－－Cocoa Tazza，配方選用來自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別100% Arabica咖啡豆，糅合黃金比例而成。「愛啡人士」更可以在金鐘海富中心McCafé，品嘗埃塞俄比亞—利姆單一產區咖啡豆沖調而成的精品咖啡。