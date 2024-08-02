零售新常態系列(六之四)｜創新理念配合商戶調整 吸270新品牌進駐 領展：以新鮮感凝聚人流

本地零售業近年面臨的最大難題，非消費力外流莫屬，惟觀乎領展(823)截至今年3月底止全年業績超出市場預期，或反映民生消費市場正經歷著另一個故事。領展香港租賃董事總經理霍業生表示，港人北上消費潮對集團旗下個別商場有影響，但對香港整體物業組合影響不大；不過他亦不會掉以輕心，續以舉辦不同活動及調整租戶組合等途徑「凝聚人流」，而關鍵是「為消費者帶來新鮮感」，而單計過去1年已吸納了逾270個新品牌進駐。

領展去年度每基金單位分派262.65仙，按年少4%，跌幅較市場預期小；期內總收益135.78億元，按年增近11%；香港零售業務續租租金調整率維持按年增長勢頭，上升至7.9%；每方呎月租漲0.9%，至64.4元。

民生商場防守性強 「仍有作為」

霍業生指香港零售市道面對的挑戰不容易，但本地民生消費主要在於滿足社區日常需求，領展作為本地民生商場的主要經營者，認為跨境購物很難滿足這些頻繁、即時的日常需求，更難以取代民生商場內各種極具彈性的服務。他相信若用心管理資產，民生商場防守性強，是仍有作為。

領展一直著力在「社區營造」概念，同時亦是凝聚人流的途徑之一。霍業生指，概念主要以社區為本，再加入創新設計，將物業的公共空間建設成社區聚腳點，在美化社區的同時又提供休憩地方，而相關概念亦融入在今年秀茂坪商場及屯門建生商場的資產提升項目之中。他又表示，引入創新意念不但為社區帶來新景象，倘再配合商場舉辦不同活動，更可帶來新鮮感，從而帶動區內人流及經濟活動。

疫後市民重親友會面 外出用膳增

除了以理念吸客，領展也不斷調整商戶組合以迎合消費變化，帶給市民新鮮感。集團2023/24年度簽署逾660個新租賃合同，包括逾270多個新品牌，新簽租約租戶主要來自時裝、教育機構、特色餐廳、輕食店及糕點糖果零售行業。霍業生指，新品牌經過租賃團隊精心爭取，滿足不斷變化消費需求，並繼續適時調整商戶組合，「以確保消費者覺得我們的商場合用(relevant)」。

按集團去年度業績，飲食類租戶租金佔港零售組合租金比例提升，按年增1.3個百分點至28.9%；街市與熟食檔位的租金佔比亦能維持在17.4%。超級市場及食品類租戶的租金佔比則按年略減1.3個百分點至21.2%。霍業生指，隨著新冠肺炎疫情結束，社會回復正常，本地民生消費也面臨一些變化，例如在疫情期間較為偏重於超級市場消費，但疫情後市民注重與親友會面及增加外出用膳，這些都反映了民生消費的趨勢。

留意兩地消費喜好 商場互相推介

北上消費熱潮對領展的負面影響非但不明顯，更隨時是機遇。目前領展在內地與香港均有商場，霍業生認為，集團可留意兩地消費者的喜好及新晉品牌趨勢，互相介紹商戶到兩地商場，為消費者提供更多不同種類的購物、餐飲及服務等體驗。至於對本港整體零售市道前景的看法，他認為，隨著特區政府舉辦更多大型盛事，以及內地政府開放更多城市的居民來港個人遊，加上本地失業率處於低水平，均有助帶動本地的零售市道。