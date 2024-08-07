零售疲弱｜稱營商環境困難 吳天海 : 未復常 九置中期轉虧 冀息匯雙降

本港物業及零售市道皆疲弱，經營海港城及時代廣場的九龍倉置業(1997)昨交出中期盈轉虧的成績表，除了受累物業重估減值，亦指零售、寫字樓及酒店業務均有衝擊。集團主席吳天海指，所謂復常是人復常，但市場仍未復常，直指目前香港零售面臨「三高」，包括匯率高、利率高及空缺高，並希望下半年匯率和利率等周期性因素改善後，需求得以回升。
吳天海指，新冠肺炎疫情後通關至今，訪港旅客只回復2018年的69%是令人失望，並直指「復常還復常，市場還市場」，認為零售市道仍未完全復甦，若利率及匯率雙降將有助本港經濟及零售；不過人手短缺問題仍嚴重，不但令營商成本增加，亦會窒礙行業的擴充意欲。
「所有物業種類都供過於求」
九倉置業在業績中直指，全球經濟放緩和地緣政治局勢緊張所帶來的不確定性將繼續影響本港整體經濟，零售業和酒店業飽受消費模式轉變的衝擊，目前所有物業種類都供過於求。對於零售，集團指今年首兩個月整體銷售在低基數下增長平平，其後3月出現轉折掉頭向下，第二季更出現雙位數急劇下滑。寫字樓亦遭經濟疲弱和供應過剩夾擊，預期租金調整會持續直至營商環境改善為止。酒店業亦尚未完全恢復，房價在去年初邊境重開初期有所飆升後回落。
半年蝕10.5億 寫字樓出租率不足九成
受累投資物業重估減值44.26億元，九倉置業上半年蝕10.52億元，去年同期賺18.05億元，基礎淨盈利增2.1%，至31.23億元；中期息0.64元，少4.5%。海港城營業盈利升3%；時代廣場漲1%，寫字樓出租率分別為88%及87%。