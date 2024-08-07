零售疲弱｜稱營商環境困難 吳天海 : 未復常 九置中期轉虧 冀息匯雙降

本港物業及零售市道皆疲弱，經營海港城及時代廣場的九龍倉置業(1997)昨交出中期盈轉虧的成績表，除了受累物業重估減值，亦指零售、寫字樓及酒店業務均有衝擊。集團主席吳天海指，所謂復常是人復常，但市場仍未復常，直指目前香港零售面臨「三高」，包括匯率高、利率高及空缺高，並希望下半年匯率和利率等周期性因素改善後，需求得以回升。

吳天海指，新冠肺炎疫情後通關至今，訪港旅客只回復2018年的69%是令人失望，並直指「復常還復常，市場還市場」，認為零售市道仍未完全復甦，若利率及匯率雙降將有助本港經濟及零售；不過人手短缺問題仍嚴重，不但令營商成本增加，亦會窒礙行業的擴充意欲。