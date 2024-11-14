零售盈警不斷！Veeko母企威高虧損擴大 中期恐蝕半億

經營Veeko及Wanko的威高盈警，預料半年錄得稅後虧損介乎約4,500萬至約5,300萬元。(網上圖片)

經營化妝品專門店Colourmix及MORIMOR、以及女仕服飾專門店Veeko及Wanko的威高國際(1173)盈警，預料截至9月底止半年錄得稅後虧損介乎約4,500萬至約5,300萬元，去年同期則錄稅後虧損約86.4萬元，集團指，預期稅後虧損的增加主要歸因多項合併影響，當中包括化妝品及時裝兩個業務的營業額均減少，以及化妝品業務的毛利率下降。

融資成本增近5球 匯兌虧損174萬

另外，集團指業績亦受累融資成本增加約479.9萬元；匯兌虧損約174.4萬元，而去年中期錄匯兌收益約288.4萬元；期內無錄得應收貿易款項預期信貸虧損回撥，而去年中期錄約338.1萬元回撥；投資物業公平價值升值約28.9萬元，較去年中期的337.8萬大幅減少；以及錄得使用權資產減值虧損。