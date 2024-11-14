零售盈警不斷！Veeko母企威高虧損擴大 中期恐蝕半億

經營化妝品專門店Colourmix及MORIMOR、以及女仕服飾專門店Veeko及Wanko的威高國際(1173)盈警，預料截至9月底止半年錄得稅後虧損介乎約4,500萬至約5,300萬元，去年同期則錄稅後虧損約86.4萬元，集團指，預期稅後虧損的增加主要歸因多項合併影響，當中包括化妝品及時裝兩個業務的營業額均減少，以及化妝品業務的毛利率下降。
融資成本增近5球 匯兌虧損174萬
另外，集團指業績亦受累融資成本增加約479.9萬元；匯兌虧損約174.4萬元，而去年中期錄匯兌收益約288.4萬元；期內無錄得應收貿易款項預期信貸虧損回撥，而去年中期錄約338.1萬元回撥；投資物業公平價值升值約28.9萬元，較去年中期的337.8萬大幅減少；以及錄得使用權資產減值虧損。
受制出境旅遊增加 入境旅客消費放緩
威高又指，港澳零售市場受制出境旅遊增加及入境旅客消費放緩的影響，從而影響集團銷售表現。儘管零售環境低迷，管理層迅速地採取多項應對措施務求積極恢復盈利能力，並對未來長遠前景充滿信心。透過實施一系列調節銷售和營銷策略，集團的銷售表現於上月至本月初取得改善，化妝品業務可比零售銷售增長率按年錄得雙位數改善，而化妝品業務毛利率亦較去年同期改善。
推出全新客戶忠誠計劃
集團指，正積極發掘多元化產品及品牌並將推出全新的客戶忠誠計劃，為集團長期發展奠定良好基礎。此外，集團已實施成本優化策略，嚴格控制成本和支出，以加速恢復盈利能力。
威高今日收報0.035元，無升跌，市值8,810萬元。