零售盈警潮又來！永安全年轉蝕9億 百貨虧損5920萬

零售盈警潮又殺到！經營永安百貨的永安國際(289)預期去年度將錄得股東應佔虧損約9.194億元，2023年度則為溢利1.234億元。該虧損主要由於期內集團投資物業估值損失約13.755億元，2023年度則為估值損失3.781億元；以及百貨業務虧損約5,920萬元，2023年度則虧損280萬元，主要由於香港居民的消費模式不斷改變以及增加海外旅遊和跨境消費及購物。
永安指，如不計算集團投資物業估值損失及有關遞延稅項，預期去年度將錄得股東應佔基本溢利減少約10.3%，至約4.29億元，2023年度則為基本溢利4.781億元。去年集團於香港及澳洲墨爾本的投資物業收入預期減少約5.9%，至約3.653億元，主要由於出租率下跌及租戶對寫字樓需求疲弱。
另外，集團預期截至去年度將錄得投資組合收益約2.225億元，主要來自持作買賣用途證券重算至公平價值及出售持作買賣用途證券之收益，2023年度則為收益1.49億元。
永安今日收報11.8元，無升跌。
恒基發展虧損擴大至1.25億
另外，經營「千色Citistore」及「UNY」等百貨公司的恒基發展(097)預警，指集團去年底止年度股東應佔虧損擴大至約1.25億元，而2023年度則錄股東應佔虧損7,200萬元。集團指，預期虧損增加主要是由於同一時間延續多份店舖租約的相關會計處理所引致的累計影響；及持續增加的出境旅遊、跨境消費及跨境購物帶來的負面影響。
恒發今日收報0.105元，跌0.001元或0.9%。
彩星玩具稅前溢利挫三成
至於經營玩具分銷業務的彩星玩具(869)亦預告，去年度收入及稅前溢利分別約為9.31億元及1.78億元，分別下跌21.8%及31.8%。利潤下跌之原因主要由於「忍者龜」玩具系列的銷量低於去年，該系列去年則受惠於「忍者龜：變異危機」動畫電影之正面影響；由於家庭生活開支緊拙及消費者購物時著重價值，零售商於節日期間更普遍地提供折扣優惠；增加巿場推廣費用以提高收入；及行政費用按年適度上升。
不過部分利好原因抵消業務負面影響，包括去年3月上映的「哥斯拉x金剛：新帝國」電影的支持下，「GodzillaxKong」產品系列帶來正面貢獻；和上市證券的庫務投資的未變現及已變現淨收益約為3,200萬元，利息收入約為5,500萬元，分別升77.8%及52.8%。
彩星玩具今日收報0.6元，無升跌。