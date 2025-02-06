零售盈警潮又來！永安全年轉蝕9億 百貨虧損5920萬

零售盈警潮又殺到！經營永安百貨的永安國際(289)預期去年度將錄得股東應佔虧損約9.194億元，2023年度則為溢利1.234億元。該虧損主要由於期內集團投資物業估值損失約13.755億元，2023年度則為估值損失3.781億元；以及百貨業務虧損約5,920萬元，2023年度則虧損280萬元，主要由於香港居民的消費模式不斷改變以及增加海外旅遊和跨境消費及購物。

永安指，如不計算集團投資物業估值損失及有關遞延稅項，預期去年度將錄得股東應佔基本溢利減少約10.3%，至約4.29億元，2023年度則為基本溢利4.781億元。去年集團於香港及澳洲墨爾本的投資物業收入預期減少約5.9%，至約3.653億元，主要由於出租率下跌及租戶對寫字樓需求疲弱。