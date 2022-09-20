零跑汽車今起招股 集資最多81億

零跑汽車今起招股，每手入場費6,262.49元，最多集資81億元。（官網圖片）

中國智能電動車公司零跑汽車（9863）今天起招股，以每48至62元發行1.3億股H股，每手100股，入場費6,262.49元，集資最多81.1億元，較早前流傳集資117億元縮水約3成。

零跑於2015年成立，據招股書稱，是中國目前唯一具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司，在主要聚焦於15萬元（人民幣，下同）至30萬元的新能源汽車市場，去年交付電動車純4.4萬架，按年升4.4倍；今年上半年交付近5.2萬架，按年升265%。

不過，零跑過去持續錄得毛損及淨虧損，且經營性淨現金流為負數。該公司2021年錄得經營虧損28.7億元，虧損按年擴大2.3倍，而經營活動所用現金淨額為10.2億元；截至今年首3個月經營虧損為10.7億元，多蝕1.7倍，經營活動所用現金淨額則為3.85億元。

去年虧損擴大 2.3 倍 首季淨蝕逾 10 億人民幣

集團是次所得款項淨額中，約4成會用於研發；用於提升生產能力以進一步增強垂直整合及營運效率，及用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度，各倍兩成半；餘下1成為運營資金及一般公司用途。

零跑自成立以來完成八輪首次公開發售前投資，投資者包括紅杉智盛、紅杉捷盛、上海電氣香港、金華輿軒、長沙諾豐、杭州漢智、舟山灝海、湖州景鑫、國舜領跑、綠色領跑、中金濱創及中金傳譽。零跑保薦人為中金、花旗、摩根大通及建銀國際。預計於本月29日掛牌。