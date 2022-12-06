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財經
2022-12-06 10:45:17

零跑汽車獲納入滬深港通合資格股份急升最多17%

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零跑汽車獲納入滬深港通合資格股份急升最多17%

零跑汽車獲納入滬深港通合資格股份急升最多17%。（資料圖片）

零跑汽車（9863）獲納入滬港通和深港通合資格股份，股價早段急升，暫時最高升過17%，高見31.7元，最新報29.8元，升幅仍有10%，成交金額2,750萬元。

集團公布，根據上海證券交易所及深圳證券交易所刊發公告，股份獲納入為滬港通計劃和深港通計劃相應股票名單的合資格股份，均自2022125日起生效。

內地早前公布新車銷售數據，零跑汽車11月交付8,047輛新車，按月增長14.5%；今年首11月交付量10.27萬輛，按年增長185%。其他新能源銷售參差。

理想汽車（201511月交付新車15,034輛，創下單月最高交付紀錄，按年增長11.5%。今年首11月累計交付量為23.61萬輛。公司指出，其中理想L9自開啟交付以來，已經連續兩個月成為中國全尺寸SUV市場的銷量冠軍，成為中國全尺寸六座家用SUV車型的首選。

蔚來（986611月交付14,178輛，創下月度交付量最高紀錄，按年增長30.3%。有關交付包括8,003輛高端智能電動SUV，當中有4,897ES7；以及6,175輛高端智能電動轎車，其中有3207ET72,968ET5。今年首11月蔚來累計交付量達27.37萬輛。

小鵬汽車（9868）銷售則較遜色，11月總交付量5,811輛，按年減少62.8%，按月則增長14%，當中小鵬G9交付量1,546輛，按月增長148%。小鵬歷史總交付量接近25萬輛。

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