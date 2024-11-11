零跑科技上季虧損收窄 毛利率8.1% 料全年超額達標

浙江零跑科技(9863)公布9月底止第三季股東應佔淨虧損收窄至6.9億元(人民幣，下同)，去年同期淨虧損為9.9億元，主要受惠公司銷量及收入的穩步增長，毛利的不斷改善，成本及費用管控等呈現出來的綜合效果。期內收益98.6億元，按年升74.3%，按季多83.9%；毛利率為8.1%，多5.3個百分點，首9個月毛利率為4.8%，預計超額達成年度毛利率目標。集團由今年第二季起毛利率轉正，今年毛利率目標為5%。

銷量為大升94.4%

零跑指，第三季度銷量為86,165台，按季升61.7%，按年大升94.4%。其中7月份為22,093台，8月份為30,305台，9月份為33,767台，10月份銷量38,177台，10月份淨增訂單數超過4萬台，其中C11、C10和C16淨增訂單均超過1萬台。