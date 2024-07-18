電動車充電丨都市通(UAS)夥中國石油國事香港合作 MegaBox推出香港首批電動車充電設施

門禁系統及電動車充電平台公司都市通科技有限公司(簡稱：都市通)宣布與中國石油國際事業(香港)有限公司(簡稱：中國石油國事香港)合作，在香港共同推出電動車充電服務。首批充電樁設備於MegaBox停車場，已為22個泊車位進行安裝，其中4個更屬於超快速充電服務。有關充電器為中國石油國事香港於香港推出的首批電動車充電設施，在本周正式啟用。

都市通與旗下電動車充電和智能泊車平台Jove作為協作平台，連接電動車充電價值鏈的合作夥伴，並提供必要的軟件解決方案；中國石油國事香港作為電動車充電設施方案提供者，提供電動車充電設施的安裝和運營服務。雙方有見於各自行業領域中的優勢和潛力，希望積極探討合作機會，共同開發和管理電動車公共充電設施。雙方同時歡迎更多夥伴，包括其他商場和發展商，共同參與合作，為創建更綠色、可持續發展的未來奠定堅實的基礎。