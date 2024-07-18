電動車充電丨都市通(UAS)夥中國石油國事香港合作 MegaBox推出香港首批電動車充電設施

門禁系統及電動車充電平台公司都市通科技有限公司(簡稱：都市通)宣布與中國石油國際事業(香港)有限公司(簡稱：中國石油國事香港)合作，在香港共同推出電動車充電服務。首批充電樁設備於MegaBox停車場，已為22個泊車位進行安裝，其中4個更屬於超快速充電服務。有關充電器為中國石油國事香港於香港推出的首批電動車充電設施，在本周正式啟用。
都市通與旗下電動車充電和智能泊車平台Jove作為協作平台，連接電動車充電價值鏈的合作夥伴，並提供必要的軟件解決方案；中國石油國事香港作為電動車充電設施方案提供者，提供電動車充電設施的安裝和運營服務。雙方有見於各自行業領域中的優勢和潛力，希望積極探討合作機會，共同開發和管理電動車公共充電設施。雙方同時歡迎更多夥伴，包括其他商場和發展商，共同參與合作，為創建更綠色、可持續發展的未來奠定堅實的基礎。
攜手合作 打造智慧及可持續未來
據統計，全港電動車數目在2024年5月底增至超過95,000輛，惟公眾場所充電器仍只有不足9,000個，意味著多於10輛電動車共同使用一個公共充電器，比例存在較大差距。因應市場對電動車充電設施需求殷切，都市通、中國石油國事香港攜手合作推出充電設施，共同加強香港的電動車充電網絡，加速推動城市綠色轉型，為建立碳中和智慧城市出一分力。
據悉，除了此次於MegaBox安裝充電設施之外，Jove將持續建立一個開放的充電平台，連接電動車充電行業的主要持份者，以在香港提供覆蓋不同觸點的便利電動車充電網絡，實現無縫和一體化的充電體驗。Jove電動車充電應用程式於2023年12月推出，並於一家商場安裝了首批電動車充電器。未來，都市通希望擴大充電設施覆蓋範圍，以建立一個覆蓋廣泛的充電網絡，涵蓋商場、停車場、港鐵場所和油站等多元化地點，並解決充電價格資訊缺乏透明度等痛點，更好地支援作為交通環保先鋒的電動車駕駛者。
Jove希望連繫物業業主、物業管理服務供應商、停車場營運商、電動車充電設備擁有者及生產商等電動車充電行業合作夥伴，建立完善的生態圈，為電動車駕駛者及廣大市民提供更便捷、更一體化的電動車服務。