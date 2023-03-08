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財經
2023-03-08 13:00:00

電商大戰｜TVB市值反超HKTVmall　HKTVLive 5月登場　直播概念炒得過？(新增股評人回應)

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TVB市值反超HKTVmall，直播概念炒得過？(新增股評人回應 // 資料圖片)

TVB市值反超HKTVmall，直播概念炒得過？(新增股評人回應 // 資料圖片)

電視廣播TVB（511）較早前宣布與淘寶電商合作，推出直播節目《TVB識貨》後，股價連日來攀升，今日（8日）股價一度升逾9成，最高見14.36元，創近3年高位；中午收市亦升56.9%，收報11.36元，市值達49.76億元，超逾被市場作為比較對象的「HKTV mall」母企香港科技探索（1137）的47.55億元。

HKTVmall 4月推「HKTVLive」

HKTVmall宣布，為了進一步加強社交電子商貿的發展，決定加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，今年4月中旬將開展試播，首階段支援70條直播頻道，預計於5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道。

HKTVmall又表示，歡迎任何擁有實體店的商戶、零售商及本地或國際品牌擁有者參與，不論大中小型企業，透過製作直播節目，商戶可直接接觸逾150萬潛在客戶。

TVB市值反超HKTVmall，4月推「HKTVLive」。(資料圖片)

TVB市值反超HKTVmall，4月推「HKTVLive」。(資料圖片)

股評人：高追值搏率不太高

中原證券聯席董事鄺建揚指出，直播概念仍以短線炒作為主，「TVB股價已由低位升超過3倍，有點不合理。再高追的值搏率不太高，要小心。」

他表示，對於直播帶貨所產生的收入能否轉化盈利有保留，因為代售產品的毛利非常低，另外，業務能否有持續性，也是一個疑問，始終成立初期有新鮮感，惟熱潮過後未必再有好成績。

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