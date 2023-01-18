電子利是丨「AlipayHK 2023兔年勁賞·Lucky兔U」最高可抽$8888獎賞

AlipayHK聯同本港逾60間商戶於早前推出「年宵勁賞」多重獎賞優惠，送出總值近億港元著數。活動推出一周反應熱烈，逾22萬商戶優惠券已被領取。有見及此，AlipayHK宣布新春期間加碼，聯同商戶向AlipayHK用戶派電子利是。新年期間只要成功使用轉帳封面派利是，更可獲抽獎機會，贏高達8,888港元獎賞。

「 Lucky 兔 U 」大抽獎 獲高達 8,888港 元禮券

由1月21日(大年三十)至1月28日(正月初七)農曆新年期間，使用封面轉帳、匯款至內地和跨境利是功能，即有機會參加「AlipayHK 2023 兔年勁賞·Lucky兔U」大抽獎，獲高達8,888港元禮券。推廣期內AlipayHK用戶向其他用戶成功進行金額不少於1港元的封面轉帳，每位收款人成功收款後，發起人即可獲得抽獎機會乙次；向內地親友進行金額不少於1港元的匯款(僅限「匯款到內地」及「跨境利是」功能)，每筆合資格匯款亦可獲得抽獎機會乙次。每一位合資格AlipayHK用戶每日最多獲得抽獎機會2次，推廣期內合共最多獲得抽獎機會16次。