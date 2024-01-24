電子利是2024｜中銀/恒生/Payme/Alipay各銀行、支付平台優惠詳情

電子利是／電子利是2024｜香港近年掀起環保熱潮，農曆新年亦流行派發電子利是。為推廣電子利是，部分銀行及支付平台推出優惠，派發電子利是可獲抽奬機會，《am730》為讀者整合多個可派電子利市的支付平台或銀行。惟讀者選擇平台前，應留意使用細則及條款。

電子利是2024｜恒生：每日送出港幣8888元旅遊禮券 恒生銀行指，為客戶帶來一個全新形象的「派e利是」功能，由1月27日至2月25日期間，客戶透過恒生Mobile App「派e利是」、 以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過HARO WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，即時有機會贏取過萬份豐 富獎賞。「派e利是」愈多，中獎機會愈大，獎品： 港幣8,888元電子旅遊禮券（30 份）（每日送出1份）

港幣68元電子餐飲禮券（12,888 份） 詳情：恒生銀行 電子利是2024｜渣打：有機會贏取1萬現金獎 渣打銀行表示，即日起至2月5日期間，透過SC Pay「轉數快」派發e-利是兼分享SC Pay貼圖，即可自動參加大抽獎，有機會贏取HK$10,000現金獎 (8名) 或 HK$100現金獎 (500名)。 詳情：渣打銀行 電子利是2024｜ZA Bank：有機會獲100萬港幣現金 ZA Bank表示，即日起至1月31日，香港用戶只需登入 ZA Bank App 的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得 1 張「兔仔卡」，每張兔仔卡的背面都隱藏1款隨機奬賞，翻轉「兔仔卡」即可得到由三大品牌贊助的驚喜禮遇（包括優惠券及免費汽水）、ZA Coin、ZA Bank 優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。 活動期間，用戶每日完成「派現金利是」任務即可得到1張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA 百萬勁抽」，隨時獨得100萬港幣現金。另外，成功集齊8款「兔仔卡」的用戶，更可參與瓜分高達1,000萬 ZA Coin（價值10萬港元）的終極獎賞。 詳情：ZA Bank 電子利是2024｜Fusion Bank富融銀行：瓜分10萬電子現金券 富融銀行指，即日起至2月3日，在 WeChat Pay HK首次使用 WeFun 兌換現金即可參與「瓜分$10萬WeChat Pay 電子現金券」。另外，由即日起至3月31日，可享免$50跨境匯款手續費，最高 免收HKD 250 匯出手續費。 詳情：Fusion Bank富融銀行