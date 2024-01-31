電子利是2024｜恒生/中銀/花旗/Payme/Alipay各銀行、支付平台優惠詳情

電子利是／電子利是2024｜香港近年掀起環保熱潮，農曆新年亦流行派發電子利是。為推廣電子利是，部分銀行及支付平台推出優惠，派發電子利是可獲抽奬機會，《am730》為讀者整合多個可派電子利市的支付平台或銀行，包括星展銀行（香港）、恒生銀行、渣打銀行、ZA Bank、Fusion Bank富融銀行、PayMe、AlipayHK。惟讀者選擇平台前，應留意使用細則及條款。

電子利是2024｜花旗香港：大派現金獎價值高達港幣8888元 花旗銀行指，於Citi Mobile® App推出電子利是，鼓勵客戶以電子支付方法隨時隨地為親友送上祝福。花旗銀行同時推出連串大抽獎，與客戶共賀新歲，最高金額達港幣$8,888，並送出過千份現金獎賞。 花旗銀行表示，由2024年2月初起至2024年2月24日，客戶成功於 Citi Mobile® App 按「Get More」登記參加「Citi 派利是大抽獎」，並於推廣期內透過 Citi Mobile® App「派利是」功能，每次派利是可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定 Citi 為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值港幣$8,888（名額 3 名）、港幣$888（名額 10 名）或港幣$88（名額 1,000 名）。推廣期內每人更有高達 8 次抽獎機會。 詳情：花旗香港 電子利是2024｜中銀香港：可贏取港幣8888元 中銀香港指，在2024年2月7日至23日推廣期內，客戶使用BoC Pay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加大抽獎，有機會贏取港幣8,888元獎賞，名額共10名，派發電子利是愈多，獲獎機會愈大。另外，客戶如使用BoC Pay派發電子利是予其他客戶，可享高達港幣128元BoC Pay百佳優惠券額外獎賞。 此外，曾於推廣期內派發或接收電子利是的客戶，在2024年3月1日至31日期間，可 享港股／A 股／美股各首8筆買入交易免佣金優惠。經手機銀行買入港股／A 股／美股累計金 額達港幣1萬元或以上，及股票賬戶結餘於2024年3月28日對比 2024年2月29日提升 達到港幣1萬元或以上，更可獲港幣100元 BoC Pay 百佳優惠券。 詳情：中銀香港 電子利是2024｜恒生：每日送出港幣8888元旅遊禮券 恒生銀行指，為客戶帶來一個全新形象的「派e利是」功能，由1月27日至2月25日期間，客戶透過恒生Mobile App「派e利是」、 以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過HARO WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，即時有機會贏取過萬份豐 富獎賞。「派e利是」愈多，中獎機會愈大，獎品： 港幣8,888元電子旅遊禮券（30 份）（每日送出1份）

港幣68元電子餐飲禮券（12,888 份） 詳情：恒生銀行

電子利是2024｜渣打：有機會贏取1萬現金獎 渣打銀行表示，即日起至2月5日期間，透過SC Pay「轉數快」派發e-利是兼分享SC Pay貼圖，即可自動參加大抽獎，有機會贏取HK$10,000現金獎 (8名) 或 HK$100現金獎 (500名)。 詳情：渣打銀行 電子利是2024｜Fusion Bank富融銀行：瓜分10萬電子現金券 富融銀行指，即日起至2月3日，在 WeChat Pay HK首次使用 WeFun 兌換現金即可參與「瓜分$10萬WeChat Pay 電子現金券」。另外，由即日起至3月31日，可享免$50跨境匯款手續費，最高 免收HKD 250 匯出手續費。 詳情：Fusion Bank富融銀行 電子利是2024｜ZA Bank： ZA Bank指，即將「龍」重推出一系列賀年活動，讓用戶有機會贏得總值超過千萬港元的豐富奬賞，包括雙封 HKD 8,888 好意頭大利是，與用戶一同喜迎新歲、龍過肥年。 由2月5日（年廿六）至24日（正月十五）期間，用戶可登入 ZA Bank App 並前往「千萬獎賞賀龍年」活動頁面參與遊戲，最高有機會贏取兩封8,888元大利是。 此外，由2月5日（年廿六）至 29日期間，ZA Bank 皇牌活動「最勁抽」亦將換上賀年限定主題設計，增添喜慶元素。ZA Bank 將與城中熱爆的餐飲品牌合作，用戶每次完成最少 HKD 10 的合資格簽賬，即可參與「最勁抽」，打開盲盒有機會獲得限時獎賞。 詳情：ZA Bank