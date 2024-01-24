電子利是2024｜恒生/花旗/Payme/Alipay各銀行、支付平台優惠詳情

電子利是／電子利是2024｜香港近年掀起環保熱潮，農曆新年亦流行派發電子利是。為推廣電子利是，部分銀行及支付平台推出優惠，派發電子利是可獲抽奬機會，《am730》為讀者整合多個可派電子利市的支付平台或銀行，包括星展銀行（香港）、恒生銀行、渣打銀行、ZA Bank、Fusion Bank富融銀行、PayMe、AlipayHK。惟讀者選擇平台前，應留意使用細則及條款。
電子利是2024｜甚麼是電子利是
過去數年疫情肆虐，市民難以在農曆新年等傳統節日與親朋戚友聚會，派利是等傳統習俗也難以實行。而隨著電子錢包及支付平台普及下，令電子利是應運而生，將利是數碼化，令大家可於不見面情況下，轉帳、付款至親朋戚友。
電子利是2024｜星展香港：幸運大抽獎高達1萬利是
星展香港指，為鼓勵更多人使用電子利是，客戶透過電子利是派發 100元或以上金額利是給本地親友，即可獲得兩個電子印花，並有機會參加龍年大抽獎，贏取高達高達1萬利是及其他獎賞，優惠受條款及細則約束。優惠包括：
詳情：星展香港
電子利是2024｜花旗香港：大派現金獎價值高達港幣8888元
花旗銀行指，於Citi Mobile® App推出電子利是，鼓勵客戶以電子支付方法隨時隨地為親友送上祝福。花旗銀行同時推出連串大抽獎，與客戶共賀新歲，最高金額達港幣$8,888，並送出過千份現金獎賞。
花旗銀行表示，由2024年2月初起至2024年2月24日，客戶成功於 Citi Mobile® App 按「Get More」登記參加「Citi 派利是大抽獎」，並於推廣期內透過 Citi Mobile® App「派利是」功能，每次派利是可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定 Citi 為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值港幣$8,888（名額 3 名）、港幣$888（名額 10 名）或港幣$88（名額 1,000 名）。推廣期內每人更有高達 8 次抽獎機會。
詳情：花旗香港
電子利是2024｜恒生：每日送出港幣8888元旅遊禮券
恒生銀行指，為客戶帶來一個全新形象的「派e利是」功能，由1月27日至2月25日期間，客戶透過恒生Mobile App「派e利是」、 以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過HARO WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，即時有機會贏取過萬份豐 富獎賞。「派e利是」愈多，中獎機會愈大，獎品：
港幣8,888元電子旅遊禮券（30 份）（每日送出1份）
港幣68元電子餐飲禮券（12,888 份）
詳情：恒生銀行
電子利是2024｜渣打：有機會贏取1萬現金獎
渣打銀行表示，即日起至2月5日期間，透過SC Pay「轉數快」派發e-利是兼分享SC Pay貼圖，即可自動參加大抽獎，有機會贏取HK$10,000現金獎 (8名) 或 HK$100現金獎 (500名)。
詳情：渣打銀行
電子利是2024｜ZA Bank：有機會獲100萬港幣現金
ZA Bank表示，即日起至1月31日，香港用戶只需登入 ZA Bank App 的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得 1 張「兔仔卡」，每張兔仔卡的背面都隱藏1款隨機奬賞，翻轉「兔仔卡」即可得到由三大品牌贊助的驚喜禮遇（包括優惠券及免費汽水）、ZA Coin、ZA Bank 優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。
活動期間，用戶每日完成「派現金利是」任務即可得到1張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA 百萬勁抽」，隨時獨得100萬港幣現金。另外，成功集齊8款「兔仔卡」的用戶，更可參與瓜分高達1,000萬 ZA Coin（價值10萬港元）的終極獎賞。
詳情：ZA Bank
電子利是2024｜Fusion Bank富融銀行：瓜分10萬電子現金券
富融銀行指，即日起至2月3日，在 WeChat Pay HK首次使用 WeFun 兌換現金即可參與「瓜分$10萬WeChat Pay 電子現金券」。另外，由即日起至3月31日，可享免$50跨境匯款手續費，最高 免收HKD 250 匯出手續費。
電子利是2024｜PayMe：有機會獲高達88元開運利是
由1月21日起至2月18日，PayMe用戶透過手機掃描位於「銅鑼灣怡和街英光大廈」、「旺角奶路臣街旺角電腦中心」的戶外廣告，以及全港多個巴士站廣告牌上的QR CODE，即可登入活動網頁，玩「AR求籤」一次。可抽出一系列新年開運籤文，更有機會獲得高達$88的開運利是，甚至有機會抽到限量版 NFT。每位用戶每日可求籤一次。
詳情：PayMe
電子利是2024｜AlipayHK：最多贏取8888元禮券
AlipayHK宣布新春期間聯同商戶向AlipayHK用戶派利是，由1月21日至1月28日農曆新年期間，使用封面轉賬、滙款至內地和跨境利是功能，便可參加「AlipayHK2023兔年勁賞 · Lucky兔U」大抽獎，有機會獲高達8,888港元禮券。
每一位合資格AlipayHK用戶每日最多獲得抽獎機會2次，推廣期內最多獲得抽獎機會16次。
詳情：AlipayHK