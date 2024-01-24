電子利是2024｜恒生/花旗/Payme/Alipay各銀行、支付平台優惠詳情

電子利是／電子利是2024｜香港近年掀起環保熱潮，農曆新年亦流行派發電子利是。為推廣電子利是，部分銀行及支付平台推出優惠，派發電子利是可獲抽奬機會，《am730》為讀者整合多個可派電子利市的支付平台或銀行，包括星展銀行（香港）、恒生銀行、渣打銀行、ZA Bank、Fusion Bank富融銀行、PayMe、AlipayHK。惟讀者選擇平台前，應留意使用細則及條款。

電子利是2024｜花旗香港：大派現金獎價值高達港幣8888元 花旗銀行指，於Citi Mobile® App推出電子利是，鼓勵客戶以電子支付方法隨時隨地為親友送上祝福。花旗銀行同時推出連串大抽獎，與客戶共賀新歲，最高金額達港幣$8,888，並送出過千份現金獎賞。 花旗銀行表示，由2024年2月初起至2024年2月24日，客戶成功於 Citi Mobile® App 按「Get More」登記參加「Citi 派利是大抽獎」，並於推廣期內透過 Citi Mobile® App「派利是」功能，每次派利是可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定 Citi 為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值港幣$8,888（名額 3 名）、港幣$888（名額 10 名）或港幣$88（名額 1,000 名）。推廣期內每人更有高達 8 次抽獎機會。 詳情：花旗香港