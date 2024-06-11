電子支付｜研究：用現金易儲錢　無現金支付令人「不理性消費」

澳洲阿德雷德大學及墨爾本大學共同發表一項，針對現金及電子支付的研究，數據涵蓋了71篇研究論文、17個國家和11,000多名參與者將，研究亦整合近40多年來，關於消費行為和支付方式的研究結果。

多個國家陸續推行電子支付，減少使用現金的機會，不過一項研究顯示，與現金交易相比，無現金支付確實與更高的消費支出有關，更造成令人「不理性消費」的情況。

阿德雷德大學研究員Lachlan Schomburgk指，因大眾使用現金支付時，必須親自數出紙幣和硬幣並交出去，會令人試圖避免損失，而現金支付會讓帶出損失有形物品的行為；相反，無現金支付則不需要交出任何東西，故大眾不會因為滑動、點擊熒幕，而失去任何有形的東西，所以感覺沒那麼痛苦。

使用現金時觸感助人思考「應使則使」

墨爾本大學講師Alex Belli指，生活開支危機令控制支出，成為許多人首要考慮問題。而據結果顯示，恢復使用現金是一種有效的幫助控制開支的工具。他重申，使用現金時感受到的額外觸感，可以幫助大眾更易控制金錢使用量，儘管只提供片刻的停頓，給大眾考慮是否有必要進行交易購買產品，但他指，這可幫助個人做出更明智決定，在接近無現金的世界中盡可能慳錢及儲錢。