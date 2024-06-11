電子支付｜研究：用現金易儲錢　無現金支付令人「不理性消費」

多個國家陸續推行電子支付，減少使用現金的機會，不過一項研究顯示，與現金交易相比，無現金支付確實與更高的消費支出有關，更造成令人「不理性消費」的情況。
澳洲阿德雷德大學及墨爾本大學共同發表一項，針對現金及電子支付的研究，數據涵蓋了71篇研究論文、17個國家和11,000多名參與者將，研究亦整合近40多年來，關於消費行為和支付方式的研究結果。
無現金支付較難儲錢
研究結果顯示，無論大眾使用信用卡、扣賬卡（Debit Card），還是先買後付服務，使用無現金方式支付，都可能比使用現金支付花更多的錢。
阿德雷德大學研究員Lachlan Schomburgk指，因大眾使用現金支付時，必須親自數出紙幣和硬幣並交出去，會令人試圖避免損失，而現金支付會讓帶出損失有形物品的行為；相反，無現金支付則不需要交出任何東西，故大眾不會因為滑動、點擊熒幕，而失去任何有形的東西，所以感覺沒那麼痛苦。
使用現金時觸感助人思考「應使則使」
墨爾本大學講師Alex Belli指，生活開支危機令控制支出，成為許多人首要考慮問題。而據結果顯示，恢復使用現金是一種有效的幫助控制開支的工具。他重申，使用現金時感受到的額外觸感，可以幫助大眾更易控制金錢使用量，儘管只提供片刻的停頓，給大眾考慮是否有必要進行交易購買產品，但他指，這可幫助個人做出更明智決定，在接近無現金的世界中盡可能慳錢及儲錢。
而在疫情期間，由於衛生原因，不少專家建議避免使用現金，因此減少現金使用的情況有增無減。目前在澳洲，現金僅用於16%的線下交易，而對比2007，該比例為約70%。澳洲獨立聯邦議員近日亦提出一項法案，表明該法案若實施，將迫使企業接受現金，否則企業需面臨巨額罰款。