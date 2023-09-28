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財經
2023-09-28 18:57:17

電子支付｜AlipayHK夥信和集團推動數碼升級 包括停車場泊車及交管理費

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電子支付｜AlipayHK夥信和集團推動數碼升級 包括停車場泊車及交管理費

AlipayHK將配合信和集團旗下多間商場及物業進行全方位數碼升級，便利消費者及租戶的各個環節。(鍾式明攝)

AlipayHK與信和集團今日(28)聯合宣布，AlipayHK將配合信和集團旗下多間商場及物業進行全方位數碼升級，便利消費者及租戶的各個環節，同時進一步建構香港成為智慧城市。透過是次合作，信和集團跨商場獎賞計劃S REWARDS，將成為全港首個加盟AlipayHK積分獎賞的商場會員計劃，旗下停車場及物業管理費亦陸續支援AlipayHK付款。

即日起信和4商場已可支援AlipayHK泊車繳費

信和集團升級停車場系統，即日起於旗下4個商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城停車場已可支援AlipayHK泊車繳費。未來AlipayHK將與信和集團持續完善用戶使用停車場的體驗，積極研究推出二維碼一掃即付及無感泊車支付。

同時，為了方便信和集團的租戶及住戶，有更靈活、方便的繳費體驗，旗下38個屋苑及商場物業將陸續支援AlipayHK繳交物業管理費，預期未來將有更多物業受惠。另外，為響應政府夜經濟計劃及迎接十一黃金周，信和集團聯合AlipayHK及內地支付寶，為用戶推出多重優惠，包括掃描相關宣傳二維碼領折扣優惠券等，共同刺激本地及旅遊業增長。

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螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK全新積分計劃自今年年中推出以來獲得不少商戶加入，今次亦獲得S REWARDS加盟，無疑令其近400萬活躍用戶於信和旗下商場消費、玩樂更盡興，亦有助吸引更多客流，帶動商場生意。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團相信借助AlipayHK龐大的活躍用戶網絡及多元化商戶營銷方案，有望為其商場及商戶帶新活力，新的增長點。

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