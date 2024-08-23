電子支付｜Mastercard明起可於港鐵支付車費，稱有助支持經濟復甦。

Mastercard宣布，由8月24日（周六）起，港鐵的感應式信用卡和扣賬卡支付服務加入Mastercard卡作為支付選項，Mastercard持卡人能夠在乘搭港鐵重鐵網絡（機場快綫除外）時使用感應式Mastercard 信用卡直接出入閘。

Mastercard：有助吸引旅客訪港 Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，為配合政府將香港發展成智慧城市的目標，Mastercard卡加入成為港鐵感應式卡車費支付選項屬重大發展，將惠及香港居民，並有助吸引旅客訪港，支持經濟復甦。 Mastercard指，港鐵佔 2023 年香港專營公共交通市場 50.1%，為本港最普及的公共交通工具之一。隨著Mastercard卡成為港鐵最新接受的支付選項，該信用卡持卡人可於全港所有公共交通工具，包括天星小輪、 電車、巴士（新大嶼山巴士除外）、山頂纜車，以及部分渡輪服務和的士上支付票價。

此外，截至今年6月30日，Mastercar 已於全球發行34億張Mastercard及Maestro卡，香港居民可以透過更多電子支付方式乘搭交通工具，享受智慧出行，亦讓傾向使用無現金支付方式的旅客在乘搭港鐵時，享受到同樣的方便。