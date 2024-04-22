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財經
2024-04-22 17:25:00

電子支付｜WeChat Pay HK及微信可於電車/天星小輪/城巴等使用　送8元乘車優惠券

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電子支付｜WeChat Pay HK及微信可於電車/天星小輪/城巴等使用　送8元乘車優惠券

電子支付｜WeChat Pay HK及微信可於電車/天星小輪/城巴等使用　送8元乘車優惠券

WeChat Pay HK (港幣錢包) 及微信支付 (人民幣錢包)宣布，已陸續成功接入香港電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士，繼接入港鐵、九龍巴士及龍運巴士之後，進一步擴大交通支付覆蓋範圍，打通香港交通脈絡，全力推動智慧出行。

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搭乘交通工具可點選「乘車碼」

WeChat Pay HK表示，在搭乘巴士、港鐵及香港電車時，若乘客使用WeChat Pay HK 付款，上車時只需打開WeChat Pay HK點選「乘車碼」或搜尋微信小程序「搭車碼」後打開，選擇對應的巴士/港鐵/電車乘車二維碼，將乘車二維碼對準收費器上方鏡頭掃描即可。

若乘客使用微信支付付款，可搜尋微信小程序「搭車碼」後，再打開乘車二維碼放到收費器掃描即可。在搭乘天星小輪時，乘客需先在買票機選擇票價，透過「收付款」二維碼付費過閘。乘車二維碼的車票種類會預設為成人票價，3至11歲小童及65歲或以上合資格長者可享有優惠。

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免費領總值高達8元乘車優惠券

為慶祝擴大交通支付覆蓋範圍，WeChat Pay HK及微信支付將於2024年4月25日推出「免費領總值高達8元乘車優惠券」活動。活動推廣期內，WeChat Pay HK用戶可領取最多4張港幣2元「香港交通乘車優惠券」，總值港幣8元；而微信支付用戶則可領取最多4張人民幣2元「香港交通乘車優惠券」，總值人民幣8元。「香港交通乘車優惠券」可用於乘搭港鐵、香港電車及巴士 (九龍巴士、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士（特殊路線除外）)。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，隨著陸續接入香港電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士，WeChat Pay HK 現已覆蓋香港、九龍、新界、離島的大部分公共交通工具系統，連同穿梭全港的港鐵，交通支付的覆蓋範圍日漸擴大，成為香港人日常出行快捷、可靠的電子付款方法之一。

WeChat Pay HK用戶領券方法：

  • 在優惠活動的推廣期內，使用WeChat掃描新大嶼山巴士站牌上展示的優惠活動二維碼
  • 進入優惠活動頁面後可領取優惠券
  • 領券後到「香港交通乘車優惠券」
  • 將發放至用戶的WeChat Pay HK賬戶內
  • 用戶可於WeChat > 我 > 服務 > 優惠專區> 我的優惠券內查看優惠券詳情
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