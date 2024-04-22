電子支付｜WeChat Pay HK及微信可於電車/天星小輪/城巴等使用 送8元乘車優惠券

WeChat Pay HK (港幣錢包) 及微信支付 (人民幣錢包)宣布，已陸續成功接入香港電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士，繼接入港鐵、九龍巴士及龍運巴士之後，進一步擴大交通支付覆蓋範圍，打通香港交通脈絡，全力推動智慧出行。

搭乘交通工具可點選「乘車碼」

WeChat Pay HK表示，在搭乘巴士、港鐵及香港電車時，若乘客使用WeChat Pay HK 付款，上車時只需打開WeChat Pay HK點選「乘車碼」或搜尋微信小程序「搭車碼」後打開，選擇對應的巴士/港鐵/電車乘車二維碼，將乘車二維碼對準收費器上方鏡頭掃描即可。

若乘客使用微信支付付款，可搜尋微信小程序「搭車碼」後，再打開乘車二維碼放到收費器掃描即可。在搭乘天星小輪時，乘客需先在買票機選擇票價，透過「收付款」二維碼付費過閘。乘車二維碼的車票種類會預設為成人票價，3至11歲小童及65歲或以上合資格長者可享有優惠。