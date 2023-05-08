電子支票｜推出7年反應淡且使用率極低　兩港銀擬終止簽發

金管局7年多前推出電子支票並推廣銀行使用，但至今反應淡且使用率極低，據本地傳媒報道，南洋商業銀行及集友銀行擬終止簽發，同時交銀香港及交行香港分行亦有意不任電子支票發票行，令目前僅10間簽發銀行數量再遞減。

南商集友終止簽發電子支票

報道指，南商向客戶表示，將於本月21日起，終止簽發電子支票及電子本票服務，而生效日前簽發的電子支票或本票有效期為發出日後的6個月內則可繼續使用，亦同時終止簽發及存入預設指示服務。南商解釋，上述調整，是因該行籌備核心系統升級。

據了解，集友銀行亦會停止有關服務，主要因兩行銀行系統脫離前母公司中銀香港（2388）。此外，交銀香港同樣擬於今年底終止電子支票簽發服務。

據香港銀行同業結算公司的資料顯示，現有10間電子支票發票銀行，大行中僅有滙豐和中銀在名單之上。渣打香港由起初已沒參與簽發電子支票服務，而據報恒生銀行（011）是中途退出服務。