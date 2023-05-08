電子支票｜推出7年反應淡且使用率極低　兩港銀擬終止簽發

金管局7年多前推出電子支票並推廣銀行使用，但至今反應淡且使用率極低，據本地傳媒報道，南洋商業銀行及集友銀行擬終止簽發，同時交銀香港及交行香港分行亦有意不任電子支票發票行，令目前僅10間簽發銀行數量再遞減。
南商集友終止簽發電子支票
報道指，南商向客戶表示，將於本月21日起，終止簽發電子支票及電子本票服務，而生效日前簽發的電子支票或本票有效期為發出日後的6個月內則可繼續使用，亦同時終止簽發及存入預設指示服務。南商解釋，上述調整，是因該行籌備核心系統升級。
據了解，集友銀行亦會停止有關服務，主要因兩行銀行系統脫離前母公司中銀香港（2388）。此外，交銀香港同樣擬於今年底終止電子支票簽發服務。
據香港銀行同業結算公司的資料顯示，現有10間電子支票發票銀行，大行中僅有滙豐和中銀在名單之上。渣打香港由起初已沒參與簽發電子支票服務，而據報恒生銀行（011）是中途退出服務。
電子支票每月僅數萬宗交易
電子支票於2015年12月7日推出，今年首4個月，電子支票港元結算交易宗數最多的月份為3月，但亦不過是3.53萬宗；4月則最少，僅2.93萬宗，涉及金額12.81億元。
至於紙張支票港元結算交易量及交易額方面，雖逐年呈下降趨勢，但仍遠多於電子支票，今年來3月交易宗數最多，達536.51萬宗；4月最少亦有437.5萬宗，涉及金額4,173.43億元。