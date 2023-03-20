電子錢包｜滙豐PayMe延伸服務用戶至12歲人士　支援約60萬本地青少年使用

滙豐（005）旗下電子錢包PayMe宣布，將拓展用戶年齡下限至12歲，為家長提供更數碼化的方式了解子女消費，並支持近60萬名本地青少年踏出理財第一步。

推動本地青少年財務健康及普及金融

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe現時擁有逾290萬名用戶，遍及不同年齡層，當中包括不少家長，PayMe致力推動本地青少年的財務健康及普及金融發展。與此同時，青少年客戶日常需要已逐漸由手機主導，因此對這批『數碼原居民』來說，PayMe正好讓他們以更數碼化及貼近生活的方式輕鬆培養理財習慣，支持他們打好未來財務健康的基礎。

是次調低用戶年齡門檻，讓家長們可以善用PayMe的各種功能，隨時隨地向子女轉賬零用錢，消費及轉賬紀錄亦一目了然，從而了解子女使費。另一方面，青少年亦可享受PayMe電子支付的便捷，並以自己的戶口為其PayMe賬戶增值或轉賬，藉此管理日常生活消費，逐漸建立正確財務觀念。