電盈出售MoneyHero權益完成，借殼李澤楷美國SPAC上市。

電盈（008）主席李澤楷，與PayPal創辦人Peter Thiel的Thiel Capital旗下美國特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holding（BTWN），於今年5月與個人理財產品分銷平台MoneyHero訂立業務合併協議，股票代號為「MNY」。

MoneyHero企業價值約3.1億美元

電盈發公告指，已完成出售MoneyHero集團權益及收購公眾公司權益之關連交易行使公眾公司認購期權。電盈將MoneyHero的39.7%股權，換取Bridgetown的657.746萬股A類股，並佔最多18.1%權益，涉及交易代價為6,577.46萬美元。完成業務合併後，MoneyHero的企業價值約3.1億美元，並經反映交易淨收益後，股權價值約為2.83億美元。

MoneyHero Group行政總裁Prashant Aggarwal表示，與Bridgetown的合併，不僅為公司帶來資金推動策略性願景，亦可協助身處新加坡、香港、菲律賓、馬來西亞及台灣用戶簡化理財決策。

電盈投資MoneyHero賬面賺逾4.7倍

電盈於去年10月，以1,140萬美元入股MoneyHero。在業務合併後，電盈將39.7%的MoneyHero股權，換取Bridgetown Holdings的657.46萬股A類股，最多佔18.1%權益，涉及交易代價6,577.46萬美元。電盈預計因而確認2,300萬至4,770萬美元的公平價值增益，意味電盈投資MoneyHero後，賬面賺逾4.7倍。