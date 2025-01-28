電盈向大股東李澤楷收購《信報》 作價7000萬

電訊盈科﹙0008﹚宣布，收購大股東、集團主席李澤楷旗下經營《信報》的Clermont Media Limited，總代價為7,000萬元。

電訊盈科﹙0008﹚宣布，收購大股東、集團主席李澤楷旗下經營《信報》的Clermont Media Limited，總代價為7,000萬元，將透過現金結算。雙方已於今日﹙28日﹚簽定買賣協議。收購完成後，Clermont Media將成為電盈全資附屬公司。 賣方New Class Holdings Limited由李澤楷為委託人的一項信託全資擁有。 通告指出，Clermont Media的主要業務包括與名為｢《Hong Kong Economic Journal》｣及／或｢《信報財經新聞》｣及／或｢《信報》｣的報章，以及名為｢《Hong Kong Economic Journal Monthly》｣及／或｢《信報財經月刊》｣的月刊有關的業務，並經營HKEJ.COM網站及信報流動應用程式，提供免費及付費訂閱內容。

資料顯示，Clermont Media去年上半年虧損300萬元，而2023年全年則蝕3,000萬元。而截至去年6月30日止，目標集團截綜合淨資產約為900萬元。 電盈︰擴大集團在有關領域業務 電盈稱，目標集團主要從事的業務其中包括出版報章及期刊，以及經營與金融、經濟、投資、生活時尚及教育有關的各種線上平台、網站、系統及門戶網站等業務。收購目標集團將擴大電訊盈科集團在該等領域的業務，通過加強現有新聞頻道內容及優化電訊盈科集團各類型媒體平台的體驗以擴大廣告及訂閱收入，並利用電訊盈科集團的廣泛資源以提高營運效率。

電訊盈科的董事（包括獨立非執行董事）認為買賣協議的條款屬公平合理，而本交易乃按正常商業條款或更有利條款於電訊盈科集團一般及日常業務過程中訂立，並符合電訊盈科及其股東的整體利益。