電盈夥香港電訊推虛擬膠戰遊戲 首推元宇宙求職

電訊盈科(008)和香港電訊(6823)宣布，在The Sandbox元宇宙推出虛擬世界 PCCW-HKT Futurera，為玩家帶來超過20項任務，當中包括以ViuTV人氣節目「膠戰」為藍本的遊戲，及首次於香港推出元宇宙求職，以嶄新遊戲化形式發掘Web 3.0人才。

香港電訊董事總經理許漢卿指，多元化業務令其能在元宇宙建立與別不同的虛擬世界Futurera。結合在科技、通訊、內容的獨特優勢，Futurera把廣受歡迎的人氣角色和遊戲帶到虛擬世界，吸引大眾學習和體驗元宇宙，協助香港作好準備，捕捉Web 3.0先機。

另外，她續指，能成為香港首間透過The Sandbox元宇宙招聘的企業，一方面壯大集團Web 3.0的人才資源，同時將元宇宙的應用擴展至影視娛樂以外，實踐連接線上線下(online to offline)的應用，冀可以為行業帶來牽頭作用，啟發更多元宇宙的用途。

至於「膠戰」膠到元宇宙，將一同發掘彩蛋，配合The Sandbox推出農曆新年季，Futurera由即日起開放予所有The Sandbox玩家，用戶可參與超過20項任務，其中包括7個曾經在「膠戰」內出現的遊戲。完成所有任務的玩家，將可開放神秘地點，觀賞膠戰成員送上的精彩彩蛋。