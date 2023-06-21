電盈旗下OTT Viu與法國收費電視頻道Canal+簽股份認購協議　作價總額3億美元

電訊盈科（008）旗下Viu 宣布 ，與法國收費電視頻道Canal+訂立股份認購協議，Canal+將認購總金額為3億美元（折合約23.48億港元）的Viu股份，完成後， 間接透過PCCW Media將持有Viu約73.9%權益；Canal+將直接持有Viu約26.1%權益。同時，全部3億美元投資中，Canal+會先投資2億美元，其後再將投資增至3億美元。

Viu與Canal+股份認購協議即日生效

電盈指，Canal+將認購總金額為3億美元的Viu股份，每批次認購須滿足或獲豁免若干條件由於有關首次認購的所有條件均已達成或獲豁免；首次完成亦已於同日作實，合共逾1,770股Viu股份，並已按發行價每股約11.30美元配發及發行予Canal+。

此外，電盈續指，PCCW Media、Viu及Canal+已訂立股東協議，待Canal+完成股本投資總額後，Canal+將有權行使期權收購PCCW Media持有的相關數目之Viu股份，於緊隨完成有關行使後，Canal+於Viu已發行股本總額中的股權百分比按全面攤薄基準計算等於51%認購期權。