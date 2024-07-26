電盈業績虧損收窄5%　讚MIRROR及COLLAR演唱會飛售罄

電訊盈科（008）公布截至6月底止中期業績，當中虧損收窄至4.62億元，上年同期虧損4.86億元，即虧損收窄5%；每股基本虧損5.98仙，中期息維持派每股9.77仙。業績又指，MIRROR、COLLAR、P1X3L成功在香港舉行一連串演唱會，門票均全數售罄，讚賞藝人及活動管理業務表現良好。

截至6月底止，Viu的付費用戶達1,170萬名；ViuTV的數碼會員數目按年增加6%至320萬名，並管理65位藝人。上半年，Viu增添逾110部新作品，公司亦重新調整內容組合亦有助改善利潤，以在短期內達至現金流收支平衡。

讚MIRROR及COLLAR演唱會飛售罄

電盈指出，免費電視及相關業務收益增加，主要由藝人及活動管理業務的強勁表現帶動。儘管零售市場疲弱影響廣告開支，公司旗下藝人及活動管理業務表現良好，現場活動亦成功推動收入增長，當中65位藝人中有多位，包括MIRROR、COLLAR及P1X3L，成功在香港 舉行一連串演唱會，門票均全數售罄。

電盈補充，部分藝人更有機會與國際藝人合作及參演獲獎電影，亦把業務擴展至香港以外地區，在11個國際市場發行精選內容；同時透過MakeALive串流平台直播精選的現場活動至海外，隨著收益基礎擴大，ViuTV的EBITDA增加百分之十至港幣9,100萬元， EBITDA邊際利潤為百分之十九，反映期內收益組合的轉變。