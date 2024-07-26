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財經
2024-07-26 18:45:00

電盈業績虧損收窄5%　讚MIRROR及COLLAR演唱會飛售罄

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電盈業績虧損收窄5%　讚MIRROR及COLLAR演唱會飛售罄

電盈業績虧損收窄5%　讚MIRROR及COLLAR演唱會飛售罄

電訊盈科（008）公布截至6月底止中期業績，當中虧損收窄至4.62億元，上年同期虧損4.86億元，即虧損收窄5%；每股基本虧損5.98仙，中期息維持派每股9.77仙。業績又指，MIRROR、COLLAR、P1X3L成功在香港舉行一連串演唱會，門票均全數售罄，讚賞藝人及活動管理業務表現良好。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝) 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》(林俊源攝)

Viutv上半年收益上升23%

期內，電盈收益增加5%至176.98億元，公司上半年綜合EBITDA為56.72億元，按年增1%。

旗下香港電訊（6823）收益增加3%至156.83億元；OTT業務增收益增加12%至10.89億元；免費電視「ViuTV」及相關業務收益增加23%至4.8億元。

截至6月底止，Viu的付費用戶達1,170萬名；ViuTV的數碼會員數目按年增加6%至320萬名，並管理65位藝人。上半年，Viu增添逾110部新作品，公司亦重新調整內容組合亦有助改善利潤，以在短期內達至現金流收支平衡。

MIRROR成員陳卓賢Ian演唱會相關：

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陳卓賢完成一連七場個人演唱會，自言仍未夠喉。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 陳卓賢Ian，《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 • MACAU 》頭場。 陳卓賢坦言有不少晚上都眼濕濕，但在台上表演才忍住眼淚。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian邀請全場觀眾為14位舞者鼓掌。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian穿U形低胸背心，跳唱團歌《Sheesh》。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian在個唱挑戰跳唱歌曲。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian在個唱挑戰跳唱。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian穿U形低胸背心，跳唱團歌《Sheesh》。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian直言並非最佳身形。(陳奕釗攝) 張敬軒擔任陳卓賢Ian演唱會尾場嘉賓。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian感激張敬軒的開導，令他整個人好起來。(陳奕釗攝) 陳卓賢Ian感激張敬軒的開導，令他整個人好起來。(陳奕釗攝)

讚MIRROR及COLLAR演唱會飛售罄

電盈指出，免費電視及相關業務收益增加，主要由藝人及活動管理業務的強勁表現帶動。儘管零售市場疲弱影響廣告開支，公司旗下藝人及活動管理業務表現良好，現場活動亦成功推動收入增長，當中65位藝人中有多位，包括MIRROR、COLLAR及P1X3L，成功在香港 舉行一連串演唱會，門票均全數售罄。

電盈補充，部分藝人更有機會與國際藝人合作及參演獲獎電影，亦把業務擴展至香港以外地區，在11個國際市場發行精選內容；同時透過MakeALive串流平台直播精選的現場活動至海外，隨著收益基礎擴大，ViuTV的EBITDA增加百分之十至港幣9,100萬元， EBITDA邊際利潤為百分之十九，反映期內收益組合的轉變。