電盈業績｜全年賺1.58億元　ViuTV下半年EBITDA跌87%　隻字不提MIRROR

電盈（008）公布2022年全年業績，指歸屬股東應佔綜合溢利為1.58億元；EBITDA123.88億元，按年增加6%；收益360.65億元，按年增2%。今次派末期息每股28.48仙，全年股息則為每股38.04仙。今日電盈收報3.9元，升0.25%。

黃Viu OTT付費用戶人數增長45%

旗艦業務黃ViuOTT（over-the-top）業務收益為20.12億元，上升36%，並首次錄得全年EBITDA正數達1.78億元；公司指，Viu Original原創製作等內容吸引付費用戶，帶動付費用戶人數飆升45%至1,220萬。

ViuTV下半年EBITDA跌87%

至於Viu的每月活躍用戶總數進一步上升13%至6,640萬元；免費電視（ViuTV）及相關業務總收益增長14%至9.1億元，不過下半年EBITDA僅錄得1,800萬元，按年下跌87%。

隻字不提MIRROR

電盈在過往業績報告，均有提及旗下男子組合MIRROR及其貢獻，甚至在去年上半年業績，提及當時MIRROR的演唱會門票全部售罄、以及組合成員亦接拍多個國際品牌的廣告；惟今次業績報告中，電盈未有再提及MIRROR或COLLAR等組合。