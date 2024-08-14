電能多賺1.6% 稱規管重設大部分完成 可確保中期收入穩定

電能指，英國仍然是集團最大的營運市場，UKPN進入新價格規管期已達1年，而財務成本降低抵消了部分價格管制對UKPN業績的影響，集團英國業務遂錄得溢利貢獻15.5億元，按年多10.9%。受惠於住宅和商業客戶在能源使用量的強勁增長，澳洲業務組合帶來6.01億元溢利貢獻，增7.7%。

香港方面，港燈(2638)售電量較去年同期多1.8%，主要原因包括上半年天氣特別和暖，4月份氣溫創下歷史新高，及閏年2月較正常多出一天。

與長建合作 專注發展成熟能源市場

主席甄達安表示，將繼續在世界各地物色符合集團準則的適當投資機遇，並貫徹專注在發展成熟、規管完善的能源市場中的優質資產。集團將持續與長江基建(1038)合作以實現這一目標。隨著集團大部分營運公司規管重設已經完成，可以確保在中期內擁有穩定的營運環境和可預測的收入來源。