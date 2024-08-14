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財經
2024-08-14 18:05:54

電能多賺1.6% 稱規管重設大部分完成 可確保中期收入穩定

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電能多賺1.6% 稱規管重設大部分完成 可確保中期收入穩定

電能實業半年純利30.06億元，按年多1.6%，每股中期息維持0.78元。(資料圖片)

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電能實業(006)公布6月底止半年純利30.06億元，按年多1.6%；收入4.54億元，少31.4%；經營溢利4.89億元，跌34.8%；所佔合營公司業績20.14億元，增13.3%；每股盈利1.41元；每股中期息維持0.78元。

電能實業今日收報54.95元，升0.25元或0.5%，成交額3.25億元，市值1,171億元。連同去年底派發的2.04元末期息計，電能股息率5.1厘。

英國業務錄15.5億溢利貢獻

電能指，英國仍然是集團最大的營運市場，UKPN進入新價格規管期已達1年，而財務成本降低抵消了部分價格管制對UKPN業績的影響，集團英國業務遂錄得溢利貢獻15.5億元，按年多10.9%。受惠於住宅和商業客戶在能源使用量的強勁增長，澳洲業務組合帶來6.01億元溢利貢獻，增7.7%

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香港方面，港燈(2638)售電量較去年同期多1.8%，主要原因包括上半年天氣特別和暖，4月份氣溫創下歷史新高，及閏年2月較正常多出一天。

與長建合作 專注發展成熟能源市場

主席甄達安表示，將繼續在世界各地物色符合集團準則的適當投資機遇，並貫徹專注在發展成熟、規管完善的能源市場中的優質資產。集團將持續與長江基建(1038)合作以實現這一目標。隨著集團大部分營運公司規管重設已經完成，可以確保在中期內擁有穩定的營運環境和可預測的收入來源。

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