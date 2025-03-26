電視廣播去年虧損收窄至4.9億　料今年扭虧為盈

香港電視廣播收入增長17%

電視廣播指出，股東應占虧損收窄的原因主要是EBITDA改善4.35億元，若撇除非經常性資產撇減影響，股東應占虧損將僅為8,800萬元，大幅減少85.5%。實際上公司於2024年下半年錄得溢利5,300萬元。

期內，香港電視廣播收入達16.38億元，同比增長17%；內地業務收入為8.51億元，同比增長16.8%。OTT串流及電商業務收入分別為3.45億元及1.27億元，同比下降3.1%及73.9%。國際業務則下跌16.4%至2.97億元。