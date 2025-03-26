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財經
2025-03-26 17:37:00

電視廣播去年虧損收窄至4.9億　料今年扭虧為盈

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TVB指，若撇除非經常性資產撇減影響，股東應占虧損將大幅減少。(資料圖片)

TVB指，若撇除非經常性資產撇減影響，股東應占虧損將大幅減少。(資料圖片)

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電視廣播(TVB，港交所：511)發布2024年度業績，集團期內收入32.58億元(港元，下同)，同比減少2%，股東應占虧損4.91億元，同比收窄35.6%；每股基本虧損1.09元，不派息。截至今日收市，電視廣播報3.34元，跌0.04元，總市值15.6億元。

TVB去年虧損收窄至4.9億元，不派息。(電視廣播業績截圖) 電視廣播預計今年的EBITDA將大幅高於2024年，並將實現正股東應佔淨溢利。(電視廣播業績截圖) 期內，香港電視廣播收入達16.38億元，同比增長17%。

香港電視廣播收入增長17%

電視廣播指出，股東應占虧損收窄的原因主要是EBITDA改善4.35億元，若撇除非經常性資產撇減影響，股東應占虧損將僅為8,800萬元，大幅減少85.5%。實際上公司於2024年下半年錄得溢利5,300萬元。

期內，香港電視廣播收入達16.38億元，同比增長17%；內地業務收入為8.51億元，同比增長16.8%。OTT串流及電商業務收入分別為3.45億元及1.27億元，同比下降3.1%及73.9%。國際業務則下跌16.4%至2.97億元。

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內地合拍劇仍為今年主要增長動力

集團表示，內地合拍劇仍為今年主要增長動力。目前有7部劇集處於不同製作階 段，包括「巨塔之后」、「正義女神」、「夫妻的博弈」、「模仿人生」、「刑偵12」、 「金式森林」及「玫瑰戰爭」。根據目前的業務勢頭，並考慮到2024年撇減絕大部分剩餘的既有不良資產，預計今年全年的EBITDA將大幅高於2024年，並將今年全年實現正股東應佔淨溢利。

資料來源：電視廣播公告

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