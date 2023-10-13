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財經
2023-10-13 10:36:00

電視廣播｜傳高層更迭消息指林家棟回巢　TVB再發自願性公告澄清 (更新)

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電視廣播｜傳高層更迭消息，TVB否認，並指感「匪夷所思並強烈譴責」。(資料圖片)

電視廣播｜傳高層更迭消息，TVB否認，並指感「匪夷所思並強烈譴責」。(資料圖片)

電視廣播TVB（511）近來屢傳出高層更迭傳聞，日前《晴朗》主持郭志仁在社交媒體上列出多項高層變動消息，TVB昨（13日）回覆本報表示，對郭志仁言論表達強烈的譴責，並指在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，感到匪夷所思並深感遺憾。

最新10月13日，TVB於港交所發表自願性公告，再次強調集團管理層無變動。

TVB股價周五（13日）早上報3.01元，跌2.5%。過去一個月，該集團多次傳出高層變動消息影響，股價下跌逾10%。

電視廣播｜傳高層更迭消息，TVB否認，並指感「匪夷所思並強烈譴責」。(資料圖片)

TVB再發自願性公告強調管理層無變動

電視廣播TVB指，公告由電視廣播自願發出，以澄清近期市場對於公司管理層變動毫無根據的傳聞。TVB董事局確認，公司的管理團隊並未有任何變動，現任管理團隊一直都得到董事局的全力支持。

公告中亦列出數項現任管理團隊領導的功績，包括：

  • 無綫電視的香港廣告業務持續復甦，收入和廣告客戶數量均有所增加
  • 無綫電視在中國大陸擴大了業務版圖
  • 無綫電視的財務表現正在改善
  • 無綫電視在電視收視率上保持著最大的市場份額，並是香港最具影響力的媒體

TVB又表示，管理團隊將繼續應對不斷變化的媒體環境，繼續推動企業發展，以管理團隊的專業知識和豐富經驗帶領公司不斷前進，確保觀眾享受到由集團提供的高質量節目。

電視廣播TVB就近日傳聞，今（13日）於港交所發自願性公告澄清管理層無變動。(港交所公告)

《晴朗》主持曾透露TVB高層變動消息

商台節目《晴朗的一天出發》主持郭志仁曾在社交平台表示，「聽聞大台好快會有變動」，並列出5點消息，包括無綫管理層更迭消息。本報就事件向電視廣播查詢。

電視廣播發言人回覆《am730》表示，對於郭志仁在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，感到匪夷所思並深感遺憾。

發言人續指，身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

早前TVB亦曾發表聲明，指藝人林家棟加入無綫電視擔任製作部要職的傳言未有所聞，又指行政主席許濤並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過。

電視廣播TVB回應聲明全文：

本台對於郭志仁先生在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

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