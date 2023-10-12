電視廣播｜傳高層更迭消息指林家棟回巢　TVB否認：感匪夷所思並強烈譴責

電視廣播TVB（511）近來屢傳出高層更迭消息，此前曾有指主席許濤及總經理曾志偉離職，惟TVB其後召開記招澄清。至於日前《晴朗》主持郭志仁在社交媒體上表示，曾掌管亞視新聞部的資深傳媒人關偉，將會接管無綫新聞部，又傳出藝人林家棟及前無綫高層何定鈞會回巢擔任管理層。最新TVB回覆本報表示，對郭志仁言論表達強烈的譴責，並指在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，感到匪夷所思並深感遺憾。

《晴朗》主持曾透露TVB高層變動消息

商台節目《晴朗的一天出發》主持郭志仁曾在社交平台表示，「聽聞大台好快會有變動」，並列出5點消息，包括無綫管理層更迭消息。本報就事件向電視廣播查詢。

電視廣播發言人回覆《am730》表示，對於郭志仁在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，感到匪夷所思並深感遺憾。

發言人續指，身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

早前TVB亦曾發表聲明，指藝人林家棟加入無綫電視擔任製作部要職的傳言未有所聞，又指行政主席許濤並不認識何定鈞先生，亦未曾與對方接觸過。