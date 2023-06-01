電視廣播｜TVB主席許濤：冀盡快恢復派息　集團已更換57%高管

電視廣播（511，TVB）昨日舉行股東周年大會，主席許濤回應股東提問說，集團已經推動改革方案並更換57%高管，新加人團隊有5至6成為年青族群；他又指自己也是股東，同冀盡快恢復派息。 TVB股價現升8.74%，報4.85元。

TVB內地業務佔比將逐步增加 許濤在股東大會上強調，TVB會在香港發展，並延伸到大灣區，甚至到內地作進一步發展，內地市場對公司營收貢獻逾20%，為盈利來源之一。此前集團已舉行淘寶直播，並加入TVB的IP（智慧財產權）及內容作為消費場景，6月18日亦安排在香港TVB廠內進行直播。 他透露因直播屬長期運作性質，因此不再公布每場銷售成績，而與淘寶合作外，亦會與其他內地電商平台商討合作直播帶貨；至於香港的電商方面，則會在商品及營銷上協同發展。現時集團正注重成本控制及提升商品毛利率，料電商業務的虧損會有所降低。

TVB電視廣告錄雙位數增長 電視廣播總經理（商業營運）蕭世和表示，今年首4月的電視廣告錄雙位數增長，亦有部分客戶回流，當中包括奶粉、冷氣機品牌，又預期其他廣告客戶陸續在下兩季出現；在電視加數碼平台廣告產品方面，初步獲正面市場的反應，本月會推出優化版本及在下半年推廣。 對於有股東問及TVB熱播劇《一舞傾城》講述有關80年代故事時，卻見到鏡頭內出現ICC及新式家電，總經理曾志偉回應指，很多時就算電影也會遇到問題，不過觀眾看得細心，連他們也看不到，並說笑稱「要扣王晶（製作人）錢」。