電視廣播｜TVB主席許濤：冀盡快恢復派息　集團已更換57%高管

電視廣播（511，TVB）昨日舉行股東周年大會，主席許濤回應股東提問說，集團已經推動改革方案並更換57%高管，新加人團隊有5至6成為年青族群；他又指自己也是股東，同冀盡快恢復派息。
TVB股價現升8.74%，報4.85元。
TVB內地業務佔比將逐步增加
許濤在股東大會上強調，TVB會在香港發展，並延伸到大灣區，甚至到內地作進一步發展，內地市場對公司營收貢獻逾20%，為盈利來源之一。此前集團已舉行淘寶直播，並加入TVB的IP（智慧財產權）及內容作為消費場景，6月18日亦安排在香港TVB廠內進行直播。
他透露因直播屬長期運作性質，因此不再公布每場銷售成績，而與淘寶合作外，亦會與其他內地電商平台商討合作直播帶貨；至於香港的電商方面，則會在商品及營銷上協同發展。現時集團正注重成本控制及提升商品毛利率，料電商業務的虧損會有所降低。
TVB電視廣告錄雙位數增長
電視廣播總經理（商業營運）蕭世和表示，今年首4月的電視廣告錄雙位數增長，亦有部分客戶回流，當中包括奶粉、冷氣機品牌，又預期其他廣告客戶陸續在下兩季出現；在電視加數碼平台廣告產品方面，初步獲正面市場的反應，本月會推出優化版本及在下半年推廣。
對於有股東問及TVB熱播劇《一舞傾城》講述有關80年代故事時，卻見到鏡頭內出現ICC及新式家電，總經理曾志偉回應指，很多時就算電影也會遇到問題，不過觀眾看得細心，連他們也看不到，並說笑稱「要扣王晶（製作人）錢」。
小股東聯盟未能出席TVB年度股東大會
至於「大台小股東大聯盟」代表周藝強原計劃出席TVB股東會，但因股東授權委托表格（Proxy）出現問題而未能進入，小股東聯盟則在社交平台上回應，指出未來會繼續鞭策公司。
小股東聯盟又指，今次成功取9,100多萬票支持，認為是證有股東不滿管理層，亦表示會繼續監察TVB，及與各監管機構跟進各項的投訴。
此外，許濤在股東大會上亦表示，公司一向重視股東意見，包括建設性批評，TVB已建立完善機制及渠道收取意見，管理層留意到該小股東聯盟言論，但他指出群組從未主動利用既有渠道接觸TVB，也無法核實群組成員身份及持股數量，難論對方言論動機。