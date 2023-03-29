電視廣播｜TVB去年虧損擴大蝕8億不派息　收購士多帶動收入上升　股價午後升逾12%

士多帶動收入上升24%

去年集團收入35.9億元，按年增6.9億元或24%，歸功於前年8月底收購的士多集團為全年貢獻電子商貿收入；去年毛利10.1億元，增2.9億元或40%；惟免費電視持續虧損集團，LBITDA（除息稅折舊及攤銷前虧損）由3.14億元擴大至3.38億元。

各項收入方面，香港電視廣播收入12.9億元，按年增6%；OTT串流收入3.5億元，按年跌5%；電子商貿業務收入8.6億元，增2.6倍；中國內地業務收入近7億元，增5%；國際業務收入3.8億元，少5%。公司稱，於前年8月底收購士多集團，年內進行整年綜合入帳後，帶動電子商貿收入由近2.4億元增加逾6.2億元至8.6億元。

展望內地重新開放能從中受惠

集團在展望部分稱，本地經濟有望於今年強勢增長，內地重新開放相信亦有助提振香港的零售、旅遊及房地產行業，隨着香港企業及公司把握新機遇加大營銷和宣傳力度，無綫電視有望從中受惠。

集團又指，地緣政治緊張局勢、加息及不斷變化的觀看習慣等其他挑戰仍纏繞，故公司今年採取措施，通過調整內容製作數量及性質降低成本。除停播影響力較低的節目外，亦著手削減員工成本及間接費用。自今年初起實施相關措施，期望每年節省現金開支及間接費用超過2.6億元。公司5%員工將受影響。

TVB同時宣布，今日起將成立近8年時間的風險委員會解散，其職能由審核委員會接替，獨立非執行董事方和將不再擔任風險委員會成員和主席，非執行董事徐敬和獨立非執行董事盧永仁將不再擔任該委員會成員。此改變是為了減除工作的重疊，提高有關委員會的效率。