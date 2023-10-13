電視廣播｜TVB四大高層罕有發內部信澄清，半日股價跌穿3元。

電視廣播TVB（511）近期盛傳有人事變動，繼TVB企業傳訊部連日回應及澄清屬不實傳言後，集團「四大高層」亦罕有向員工發內部信件以正視聽。 儘管TVB從多個渠道及方式澄清傳聞，不過亦未有刺激股價回升，TVB周五（13日）半日收市跌穿3元，報2.97元，跌3.8%。而年初至今，TVB累計已跌逾20%。

TVB四大高層罕有發內部信澄清 電視廣播TVB四大高層亦罕有向員工發內部信澄清，包括、TVB董事局主席及執行董事許濤、TVB總經理（節目內容營運）曾志偉、TVB助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、以及TVB助理總經理（新聞及資訊）袁志偉。當中4人均表示謠言屬無稽之談，並指出是「毫無事實根據」。 TVB許濤內部信內容： 電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤致員工信件： 致員工的信 對於近期在媒體上流傳有關TVB管理層變動，以及部分前員工及業界人士重新加入本公司管理團隊的的傳聞及報道，我代表董事局在此再次聲明，這些傳聞及報道全屬無稽之談、毫無事實根據。



我們相信有人故意製造這些“假新聞”以引起混亂為目的。在這個「後真相、後事實」的年代，作為媒體界負責任的領導者，TVB有責任及時地，持續地揭露事實的真相。公司董事會今日已發佈官方公告澄清有關傳聞，對於在謠言中受到影響的人士，我們表示遺憾。TVB全體管理層致力堅守我們的角色和責任，不斷推動TVB的發展和提升。我們在電視和網上收視的領導地位無可爭議，有目共睹，在財務上的表現也不斷改善。請各位同事繼續努力，引領TVB在瞬息萬變的全球媒體和娛樂格局中邁向新的里程碑。 Letter to employees October 13, 2023 — In response to the recent rumors and reports circulating in the media regarding management changes at TVB and the re-joining of certain ex-TVB employees and industry participants at our management ranks, on behalf of the board, I would like to once again clarify that these rumours and reports are unequivocally false. We believe these “fake news” were intentionally disseminated to create confusions. In this era of "post-truth, post-fact," as responsible leader in the media industry, TVB has a responsibility to reveal the truth in a consistent and speedy manner. The board of TVB has issued an official announcement today, denying such rumours. We express regret for those affected by these rumors. The entire senior management team of TVB remains steadfast in our roles and responsibilities, driving the growth and advancement of TVB. Our dominance on TV ratings and online viewership is undisputable and our financial performance is improving. Colleagues, please continue to work hard to steer TVB towards progressive milestones in the ever changing global media and entertainment landscape. As a member of the TVB family, each and every one of us must uphold and safeguard the reputation of TVB with the same dedication as one would towards our own home. In the face of unverified, unfounded and ill-intended rumors, we must be prepared to stand firm and defend our home. Television Broadcasts Limited

Executive Chairman

Thomas Hui

TVB曾志偉內部信內容： TVB總經理（節目內容營運）曾志偉向員工致信內容： 各位綜藝科同事： 最近，在媒體上有關於製作部及管理層變動的不實報導，我一直對這些無聊的炒作視若無睹，不給它任何回應；不讓它們有再次被利用炒作是唯一最好的治療方法。然而，這些造謠的人卻在不斷提升謠言的"創新"程度，他們的創意甚至比獎門人的遊戲節目更有新意！在此，我們實在沒有空間研究他們的動機，因為隨著56年台慶的臨近，我相信大家都已經全神貫注在自己的創作項目上。讓我們用節目；用收視來說話，這才是最正確的態度。 兄弟姐妹，大家要繼續努力！！ 曾志偉 TVB曾勵珍內部信內容： 以正視聽 各位戲劇部同事： 相信各位也許有注意到，最近在一些媒體上 流出有關某些人士會入主戲劇部的不實報導。 本著對無聊炒作不作回應，免被再度利用作二次創作的原則，我本以為冷處理是最佳的回應。卻不料造謠者竟無限發酵，並創作出很多 子虛烏有細節。堪稱比我們的創作部更天馬行空！ 雖然公司行政辦公室已經向外發表了多次澄清公告，我仍想借此機會，親自向各位手足保証，那些只是一些居心叵測之徒捏造的謠言，我不想花時間去研究他們的企圖，因為我相信各位也一定同意，花時間去做好自己的工作，讓作品代我們表態，是更正確的態度。 齊心協力做好我們的作品，用實力証明謠言是個笑話。 曾勵珍

助理總經理 (戲劇製作)

2023年10月13日