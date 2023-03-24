電視廣播｜TVB將遣散5%員工　冀節省2.6億元年度營運支出　行政主席許濤：讓公司保持競爭力

電視廣播TVB（511）行政主席許濤日前向其員工發信，講述有關「成本及資源管理優化方案」，許濤指，公司將引入優化成本及資源管理方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散。

冀節省2.6億元年度營運支出

許濤在信中表示，無可否認，疫情及抗疫措施對經濟和市場帶來巨大的衝擊，使香港經濟前景仍然存在諸多挑戰。而電視業亦正面臨新時代的洗禮，在新的發展領域上資源需求日益殷切。為確保公司能順應市場變化，決定進行成本優化管理，目的為保障公司的業務穩定性及可持續發展。

亦同時引入優化成本及資源管理方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出：

規範成本管理大幅調整節目製作預算以提高成本效益為目標，更有效地利用公司內部資源，轉型舊有的節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時，將降低對外判工作的依賴， 通過自身的創作能力及自有資源， 利用合理成本完成同等質量的工作。 人力資源優化公司人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，公司會與受影響之員工根據香港僱傭條例給予合理補償。

約200人受影響

若今次TVB遣散5%的員工，根據TVB的2022年中報披露，包括合約藝員及海外附屬公司職員，集團共有約3,907名職員，意味相當於近200人受影響。