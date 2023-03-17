電視廣播｜TVB小股東提3大計劃「拯救」公司　TVB嚴正聲明：對不實指控保留法律追究權利 (更新)

今日（17日）「 大台小股東大聯盟 」於社交平台上，發表一則長達5千餘字的「拯救」方案，內容包括3大計劃，包括針對管理層和劇集問題、針對士多的業務發展、及針對 TVB 經理人部門及聲夢娛樂的改革計劃。

其中小股東提出希望TVB加大投資拍攝劇集，表示需努力培訓新人及要大膽嘗試，甚至表示，「要把 TVB的山頭文化全面取締」；其後小股東又建議先從董事局著手，並提出「罷免」現時董事局內8名董事中的6名董事，包括許濤、黎瑞剛等人，同時指已物色6名人士，身份如下：

計劃2：針對士多的業務發展作出調整

小股東指出，大幅增加香港士多及鄰住買的營業額（GMV），會為TVB帶來更大的關連虧損，沒有為TVB帶來好處，又指而之前在抖音及剛剛在淘寶推出的直播帶貨亦只是起步，需要不斷調整策略，以配合網民的需求。

計劃3：針對TVB經理人部門及聲夢娛樂的改革

小股東認為，建議「解除」助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲於TVB的職務，由獨立全職人士負責，同時除偶像藝人外，多為其他簽約藝人發展其他商業演出機會，包括大陸及東南亞市場，亦表示有計劃將部份TVB藝人引進荷里活發展，增加藝人及公司收入，阻止藝人外流嚴重情況。

TVB嚴正聲明：絕不縱容和容忍

對此小股東在社交平台上的方案，TVB發言人回應，集團一直非常重視股東的意見和支持，並致力為股東帶來最佳的回報。

但對於別有用心的人士，在沒有接觸任何公司管理層的情況下，多次發布有誤導性的信息抹黑公司商譽，甚至對管理層進行人身攻擊，對此，集團絕不縱容和容忍，將對一切不法行為及不實的指控保留法律追究權利。

發言人表示，市場在過去幾年受著新冠疫情重擊，全球經濟飽受不明朗因素困擾持續下滑，各行各業受盡前所未有的經濟破壞，TVB也不能倖免。

TVB發言人續指，從2021年初開始，集團已積極為電視業開啟新媒體道路進行了大型改革，過去兩年，新的管理團隊重新塑造穩健的TVB品牌根基，讓TVB成功走在新媒體發展路上。在業務發展及經營管理上已經出現了嶄新的、充滿凝聚力及有幹勁的 TVB。