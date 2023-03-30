電視廣播｜TVB已向執法部門投訴「大台小股東大聯盟」　小股東表示歡迎 (更新)

【3月30日15:20更新】新增小股東回應

電視廣播TVB（511）昨日（29日）舉辦全年業績發布會，在會議現場派發在派發的資料中，包括一份聲明，表示已注意到自稱為「大台小股東大聯盟」的群組在網絡發表的帖文，TVB表示，已向相關的執法部門投訴上述行為，並重申一直重視與股東溝通及反饋。

對此，「大台小股東大聯盟」在社交平台作出回應，表示「歡迎」向有關執法部門提出投訴，又表示計劃調轉，到執法部門對TVB作出「正式舉報」。

TVB股價現跌3.51%。