電視廣播｜TVB已向執法部門投訴「大台小股東大聯盟」　小股東表示歡迎 (更新)

【3月30日15:20更新】新增小股東回應
電視廣播TVB（511）昨日（29日）舉辦全年業績發布會，在會議現場派發在派發的資料中，包括一份聲明，表示已注意到自稱為「大台小股東大聯盟」的群組在網絡發表的帖文，TVB表示，已向相關的執法部門投訴上述行為，並重申一直重視與股東溝通及反饋。
對此，「大台小股東大聯盟」在社交平台作出回應，表示「歡迎」向有關執法部門提出投訴，又表示計劃調轉，到執法部門對TVB作出「正式舉報」。
TVB股價現跌3.51%。
指小股東言論包含大量失實資訊
公司聲明指出，近日注意到「大台小股東大聯盟」的群組，在網上發表多篇針對公司﹑董事及管理層的帖文，又強調一直重視與股東的溝通。可是有關群組一直未曾與管理層接觸，且匿名性質使得難以確定他們是否為公司真正小股東。此外他們的帖文中包括大量失實及誤導資訊，不但損害公司及相關人士聲譽，更構成市場失當等罪行
已向執法部門投訴小股東
公司指出，已向相關執法部門上訴行為，因此不會在記者會上逐點反駁有關群組言論。希望透過發表聲明，向股東及大眾表達公司對該群組的立場，並再次重申公司對股東權益及公司價值的承諾。
小股東：歡迎投訴
「大台小股東大聯盟」今日（30日）於社交平台作回應，稱集團主席許濤「無視我們這批小股東」；又提及TVB已向有關執法部門提出投訴一事，表示「更加歡迎」。此外，小股東亦計劃反向執法部門，對TVB作出「正式舉報」，證明現任主席許濤及非執行董事黎瑞剛涉嫌違法違規的事件。