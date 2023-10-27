電視廣播｜TVB料下半年EBITDA扭虧為盈　股價曾升逾一成

電視廣播TVB（511）於港交所發公告指，集團預料將在截至12月底的6個月期間，實現正數EBITDA，並表示「繼續努力扭虧，業務持續向好」。相比截至6月30日止6個月期間，集團的EBITDA錄得虧損1.86億元。
TVB股價高開2.8%，最多升至18%，高見3.34元，現時回落至3.13元，升10.2%。
TVB：黃金時段電視廣告呈積極趨勢
電視廣播TVB表示，儘管經濟環境不佳，季度內其地面免費頻道的廣告收入仍呈現出積極的勢頭。當中翡翠台平日黃金時段電視廣告的平均單價，於本季度內呈現積極趨勢，與截至今年6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，分別升16%及46%。
TVB指，因迎回一段時間並未在其頻道上投放廣告的老客戶，在本季度透過其電視頻道投放廣告的逾400名客戶中，13%為新客戶或闊別兩年或兩年以上後重新回歸的客戶，包括藍籌企業客戶。
TVB又表示，過去兩年透過加強內容、重組運營及銷售職能以扭轉傳統電視業務的努力繼續取得成效。就今年年底前預先承諾購買我們2024年電視廣告套餐的客戶，我們已將平均價格較2023年提升約8%。
TVB OTT令數碼廣告收入增兩成
TVB又指，其OTT串流業務亦呈現出積極的發展勢頭。該集團將截至6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，尊貴myTV Gold的訂戶分別增長3%及26%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數（MAU）則穩定在約200萬。
集團旗下myTV Super平台數碼廣告的收入，亦分別增長12%及16%，預計第四季度增長勢頭將加速，令其能夠取得數碼廣告收入全年逾20%的增長。
TVB電商直播GMV約2.5億人民幣
至於內地業務方面，TVB稱，集團的多渠道網絡（MCN）業務擴大其社交媒體的受眾範圍，且電商直播活動，包括與淘寶的合作，以及抖音直播店的活躍度進一步提升。自3月以來，與淘寶建立電商直播合作關係起及直至本季度末止6個月內，取得銷售產品的商品交易總值（GMV）約2.5億元人民幣。
有關合拍劇及同步劇方面，TVB本季度起，與於年初與其簽訂產出協議的內地平台優酷及騰訊合作，並開始5部劇集的拍攝，集團預計，該等劇集將於今年第四季度開始帶來收入。