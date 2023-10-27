電視廣播｜TVB料下半年EBITDA扭虧為盈　股價曾升逾一成

TVB：黃金時段電視廣告呈積極趨勢

電視廣播TVB表示，儘管經濟環境不佳，季度內其地面免費頻道的廣告收入仍呈現出積極的勢頭。當中翡翠台平日黃金時段電視廣告的平均單價，於本季度內呈現積極趨勢，與截至今年6月30日及去年9月30日止3個月期間相比，分別升16%及46%。

TVB指，因迎回一段時間並未在其頻道上投放廣告的老客戶，在本季度透過其電視頻道投放廣告的逾400名客戶中，13%為新客戶或闊別兩年或兩年以上後重新回歸的客戶，包括藍籌企業客戶。

TVB又表示，過去兩年透過加強內容、重組運營及銷售職能以扭轉傳統電視業務的努力繼續取得成效。就今年年底前預先承諾購買我們2024年電視廣告套餐的客戶，我們已將平均價格較2023年提升約8%。