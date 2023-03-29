電視廣播｜TVB業績會回應遣散5%員工　曾志偉：不認為是大裁員　大部分屬自然流失

電視廣播TVB（511）公布業績，去年虧蝕超過8億元，集團今（29日）舉行業績發布會，會上管理層回應遣散5%員工，電視廣播總經理曾志偉稱，不認為是大裁員，更指出遣散180人內，大部分屬自然流失。 180人屬自然流失 電視廣播總經理曾志偉回應指，不認為是大裁員，「在近年疫情下，大家深深明白TVB疫情時，處於經常只有三分一或一半員工上班，但運作依然，這個證明了甚麼？是否我們聘請太多人？一半人上班仍可運作，豈不要裁員一半員工？但我們沒有這樣做。所以在這方面，我不認為是大裁員動作，只不過是自動流失。」

許濤：短期股價波動不是公司焦點 至於TVB行政主席許濤主席許濤則回股價波動，他表示會按照聯交所指引及規則，向外發布公司消息。至於近期公司股價波動，就不是管理層主要考慮。 他說：「短期的股價波動並不是公司的焦點，我們不會花太多的精神去考慮每一日、每一小時，我們的消息會對市況有甚麼影響。我們發布消息會根據上市公司，聯交所的所有指引及規則。」 許濤表示，電視廣播董事局管理層目的是為股東服務，為股東服務，是為可持續決定，創作可持續有收入的業務，為了公司股東的長遠利益而去負責。