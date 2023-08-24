電視廣播｜TVB澄清曾志偉許濤離任消息不實　TVB股價全日跌近6% (更新)

有傳媒報道，電視廣播TVB（511）行政主席許濤及總經理曾志偉將離任，其後TVB發公告澄清消息不實，並指作為一家在香港上市且依循持牌制度運作的公司，必須對一些可能對公眾產生影響的不實報道持嚴肅態度。

TVB：人事變動及廠房調配純屬虛構

電視廣播TVB在公告表示，有關報道內容包含嚴重的不實資訊，誤導性地宣稱其行政主席許濤及總經理曾志偉職位變動，故澄清報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。事實是許濤、曾志偉將繼續帶領集團營運。

TVB又指，作為一家在香港上市且依循持牌制度運作的公司，必須對一些可能對公眾產生影響的不實報道持嚴肅態度；同時，TVB稱保留對該報道及相關轉載採取法律行動之權利，以防止這種誤導性的揣測進一步擴散。

據港交所資料，許濤由2015年4月入主TVB，當時他獲委任為非執行董事，其後於2020年4月被委任為董事局主席及調任為非執行董事，2023年3月被調任為行政主席；至於曾志偉則於2021年1月21日起擔任TVB的副總經理，同年9月27日獲委任為總經理（節目內容營運）。