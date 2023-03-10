電視廣播｜TVB現人事變動　許濤自3月10日起將調任為行政主席

TVB又指，許濤將繼續擔任公司行政委員會主席、提名委員會主席及投資委員會成員，調任為行政主席後，許先生將負責領導及監督本公司的管理及發展。

許濤亦為旗下附屬公司董事局成員

公告另指，許濤現年50歲，於2020年4月29日，獲TVB委任為主席及非執行董事，他最先於2015年4月23日獲委任為非執行董事，再於2018年3月21日調任為執行董事。此外，彼亦為公司旗下一家附屬公司之董事局成員。

TVB稱，許濤擁有逾25年的管理及投資經驗，在管理媒體、娛樂及互聯網等業務方面有豐富的經驗，他過往曾任金山軟件（3888）等公司董事；亦曾任職於Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Hong Kong、Merrill Lynch & Co.及 McKinsey & Company。

許濤現為華人文化集團公司首席運營官及執行董事，亦為TVB主要股東Young Lion Holdings Limited、Young Lion Acquisition Co. Limited ，邵氏兄弟（953）的董事。