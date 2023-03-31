電視廣播｜TVB第2場直播帶貨　12小時獲逾7320萬人幣成交額　累計逾690萬人觀看

電視廣播TVB （511）早前宣布，夥拍阿里巴巴（9988）旗下淘寶在今年內開展48場直播帶貨，TVB今宣布，周四（30日）舉行的第2場直播，時長12小時，以經典劇集《衝上雲霄》為主題，12小時獲逾7,320萬人幣成交額 累計逾690萬人觀看。 TVB股價現升0.38%。

12小時獲逾7320萬人幣成交額 今次TVB第2場直播，派出3位藝員負責主持，包括TVB旗下藝員陳敏之、陳自瑤及馬國明。TVB表示，直播活動的GMV（成交額）逾7,320萬人民幣（折合約8,384萬港元），累計觀看人次超過690萬，至於直播間的粉絲關注數字，亦增加了逾10萬名。 至於首場TVB直播間交易額，則達到2000萬人民幣，累計2場共獲9,320萬人民幣（折合約1.06億港元）的GMV。