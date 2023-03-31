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財經
2023-03-31 10:42:00

電視廣播｜TVB第2場直播帶貨　12小時獲逾7320萬人幣成交額　累計逾690萬人觀看

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TVB第2場直播帶貨，12小時獲逾7320萬人幣成交額。(微博)

電視廣播TVB （511）早前宣布，夥拍阿里巴巴（9988）旗下淘寶在今年內開展48場直播帶貨，TVB今宣布，周四（30日）舉行的第2場直播，時長12小時，以經典劇集《衝上雲霄》為主題，12小時獲逾7,320萬人幣成交額　累計逾690萬人觀看。

TVB股價現升0.38%。

12小時獲逾7320萬人幣成交額

今次TVB第2場直播，派出3位藝員負責主持，包括TVB旗下藝員陳敏之、陳自瑤及馬國明。TVB表示，直播活動的GMV（成交額）逾7,320萬人民幣（折合約8,384萬港元），累計觀看人次超過690萬，至於直播間的粉絲關注數字，亦增加了逾10萬名。

至於首場TVB直播間交易額，則達到2000萬人民幣，累計2場共獲9,320萬人民幣（折合約1.06億港元）的GMV。

直播以精品港貨為主

今次直播所售貨品亦與上次有別，TVBC上海翡翠東方傳播總裁彭明曄表示，第2場直播產品種類50種，全部以精品港貨為主。

彭明曄稱，料未來每周均會舉行一場直播，直播主題會視乎觀眾意見，將港劇、藝人IP融入到直播場景。

阿里巴巴淘寶直播生態負責人葉鎮參表示，平台擁有大量本身具消費意欲觀眾，而TVB在平台直播賣貨後，加快消費者購物決策速度。

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