電視廣播｜TVB高層離職不實報道影響股價　許濤、曾志偉：我哋最適合帶領TVB改革團隊

電視廣播｜TVB高層離職不實報道影響股價，許濤及曾志偉指，「我哋最適合帶領TVB改革團隊。」(林俊源攝)

電視廣播TVB（511）行政主席許濤及總經理曾志偉被傳即將離任，其後TVB發公告澄清消息不實。周四（24日）TVB於將軍澳電視城召開記者會，會上許濤表示，他與曾志偉會離開TVB崗位絕非事實，指該不實報道影響股價，故需嚴肅處理問題；又形容兩人最適合帶領TVB改革。

TVB股價再次跌穿4元

電視廣播TVB日前宣布與騰訊（700）旗下騰訊視頻簽署合作協議，一度刺激股價上揚，重上4元至4.24元；惟周三（23日）晚，傳出許濤及曾志偉二人離任消息，周四（24日）TVB開市後股價一路下跌至跌穿4元，中午收報3.98元。

其後股價上升乏力，儘管已發公告澄清有關消息非屬實，股價仍未見起色，最終全日收報3.98元，跌6%。