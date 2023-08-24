電視廣播｜TVB高層離職不實報道影響股價　許濤、曾志偉：我哋最適合帶領TVB改革團隊

電視廣播TVB（511）行政主席許濤及總經理曾志偉被傳即將離任，其後TVB發公告澄清消息不實。周四（24日）TVB於將軍澳電視城召開記者會，會上許濤表示，他與曾志偉會離開TVB崗位絕非事實，指該不實報道影響股價，故需嚴肅處理問題；又形容兩人最適合帶領TVB改革。
TVB股價再次跌穿4元
電視廣播TVB日前宣布與騰訊（700）旗下騰訊視頻簽署合作協議，一度刺激股價上揚，重上4元至4.24元；惟周三（23日）晚，傳出許濤及曾志偉二人離任消息，周四（24日）TVB開市後股價一路下跌至跌穿4元，中午收報3.98元。
其後股價上升乏力，儘管已發公告澄清有關消息非屬實，股價仍未見起色，最終全日收報3.98元，跌6%。
TVB許濤：消息會對公司股價有所影響
24日下午4時許，電視廣播TVB召開記者會，行政主席許濤親身出席、總經理曾志偉則以視像會議形式出席。會上許濤表示，針對廣泛不實報道，現澄清他與曾志偉會離開TVB崗位絕非事實。他指出，任何一間上司公司，關於高級行政人員變動消息，絕對是對股價的敏感訊息，有鑑因TVB昨日公布中期業績，面對媒體流傳不實報道，可能會對公司股價有所影響，因而要嚴肅處理問題，目前已按照公司程序，將事件提交予相關執法機構處理。
TVB將積極爭取國內市場
對於被坊間指出，TVB將會把大部分劇集移至內地拍攝，許濤稱，一向有劇集於國內拍攝，屬常規性，未來亦會繼續於本港廠房拍攝；他又指，國內是公司未來發展方向，但仍以香港作為基地，爭取國內市場。