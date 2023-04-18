電視廣播｜TVB「big big channel」5月2日停運　TVB：看不到進一步發展前景故停運

【16:10更新】新增TVB回應
電視廣播TVB（005）在2017年建立的影片及社交平台「big big channel」（大台網），突宣布將今年5月2日停止服務，結束長達6年的營運，過往該頻道曾引起多項是非，包括遭投訴而被罰款30萬，及因營運而致集團業績欠佳。
5月2日停運
「big big channel」網站出公告表示，網站將於2023年5月2日停止服務，感謝大家多年支持，亦呼籲觀眾日後可瀏覽「TVB.COM網站」，以繼續觀看其他精彩內容。
而同系的「bigbigshop」早於去年9月與TVB旗下「士多」 及「鄰住買」合併。
曾遭投訴而被罰款30萬
「big big channel」營運初期有不少旗下藝人於平台進行直播，包括藝人馬國明和唐詩詠等。惟通訊事務局曾於2018年6月，以TVB安排節目間接宣傳「big big channel」手法，混合廣告及節目內容而接獲37宗投訴，決定向TVB罰款30萬元。
2018年因「big big channel」致業績欠佳
據TVB 2018年業績指，當時大台網「big big channel」虧損擴闊，虧蝕達1,943萬元，公司指由於新社交媒體平台及網上商店平台，所需的前期資本投資及營運開支。
根據官網介紹，「big big channel」是集傳統電視、手機應用程式、社交平台於一身的多媒體，「由藝人、中日韓台網絡紅人透過直播及拍攝影片，為觀眾帶來全新體驗。」成為登記用戶後，可免費欣賞影片，直播時可留言與藝人及達人互動，期間亦可付費送上各種禮物，表達對藝人的支持。
TVB：為成本與資源管理優化策略之一
TVB回應指，此舉為集團成本與資源管理優化策略的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整。
同時，「big big channel」的現有資源將與其他TVB現行平台進行整合，以降低營運成本並強化綜合競爭力。
TVB補充，現時的跨平台影視娛樂業務發展已步入新的軌跡，而「big big channel」作為歷史遺留下來的業務已經看不到可進一步發展的前景，因此決定終止服務。