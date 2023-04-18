電視廣播｜TVB「big big channel」5月2日停運　TVB：看不到進一步發展前景故停運

TVB「big big channel」突宣布停運。(網上圖片)

【16:10更新】新增TVB回應 電視廣播TVB（005）在2017年建立的影片及社交平台「big big channel」（大台網），突宣布將今年5月2日停止服務，結束長達6年的營運，過往該頻道曾引起多項是非，包括遭投訴而被罰款30萬，及因營運而致集團業績欠佳。

5月2日停運 「big big channel」網站出公告表示，網站將於2023年5月2日停止服務，感謝大家多年支持，亦呼籲觀眾日後可瀏覽「TVB.COM網站」，以繼續觀看其他精彩內容。 而同系的「bigbigshop」早於去年9月與TVB旗下「士多」 及「鄰住買」合併。

曾遭投訴而被罰款30萬 「big big channel」營運初期有不少旗下藝人於平台進行直播，包括藝人馬國明和唐詩詠等。惟通訊事務局曾於2018年6月，以TVB安排節目間接宣傳「big big channel」手法，混合廣告及節目內容而接獲37宗投訴，決定向TVB罰款30萬元。

TVB「big big channel」突宣布停運。(網上圖片)