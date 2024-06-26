電訊盈科售旗下40%光纖業務股權予央企招商局　作價約8.7億美元(更新)

《彭博》此前引述知情人士報道，電盈擬以8.5億至9億美元（折合約66至70億港元）的價格，出售40%光纖業務部門予招商局集團，雙方正在敲定細節，最快可能在未來幾周內發布公告，而出售交易的融資工作已經準備就緒。

電盈指，交易可讓香港電訊透過引入投資者，作為長期合作夥伴釋放其廣泛無源網絡業務的價值，並與投資者分擔與進一步擴展網絡基建以支持業務增長相關的未來資本開支。

電盈表示，隨著香港新住宅開發區的規劃、企業數碼化轉型的加快及大灣區的融合日益緊密，Passive Netco將與香港電訊和投資者攜手，擴展其無源基建業務，以支持新的服務項目推出，並拓展至新的地區。

此外，交易將使香港電訊得以加強資源，以提升及擴闊其提供予消費者的服務項目，特別在輔助數碼化時尚應用領域，並向企業客戶提供創新及先進的技術方案。

競購談判仍進行中

去年外電報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱引起數個外國投資者興趣，包括阿聯酋的阿布扎比投資局（ADIA），有意參與競購，以助阿布扎比擴展大中華市場。