電訊盈科據報以78億元售光纖業務股權　傳阿布扎比投資局擬參與競購 (更新)

外電此前報道，電訊盈科（008）計劃以約10億美元（折合約78億港元），出售光纖業務的股權。報道指，電訊盈科正就潛在交易與財務顧問研究，並稱引起數個外國投資者興趣。最新傳出阿聯酋的阿布扎比投資局（ADIA），有意參與競購，以助阿布扎比擴展大中華市場。
【11月30日更新】
競購談判仍進行中
《彭博》報道引述知情人士報道，阿布扎比投資局仍在討論競購，因談判仍進行中，雙方有可能決定不進行交易，消息又指，或會出現其他競購者。
目前阿布扎比投資局及電盈均表示不予置評。
電盈款項擬用於削債
此前《彭博》引述知情人士報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱相關資產，引起中國投資者及中東主權財富基金興趣。報道又稱，電盈所得款項，擬用於削減債務和推進業務增長，至於談判仍進行中，未必能達成正式交易。
就以上消息，電盈回覆《彭博》表示不予置評。
6月旗下Viu出售Canal+權益
近年電盈一直出售旗下資產，今年6月份，旗下Viu宣布，與法國收費電視頻道Canal+訂立股份認購協議，Canal+將認購總金額為3億美元（折合約23.48億港元）的Viu股份，完成後， 間接透過PCCW Media將持有Viu約73.9%權益。
2021年7月，電盈以7.5億美元，出售數據中心業務予美國上市、數位基礎設施不動產投資信託公司DigitalBridge。
此外，聯交所權益披露資料顯示，電盈主席李澤楷已連續4天增持股份。他於11月17至22日的4個交易日，李澤楷以平均作價介乎3.8974至3.9333元，合共增持294.6萬股，涉資約1,153.62萬元，