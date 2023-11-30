電訊盈科據報以78億元售光纖業務股權　傳阿布扎比投資局擬參與競購 (更新)

外電此前報道，電訊盈科（008）計劃以約10億美元（折合約78億港元），出售光纖業務的股權。報道指，電訊盈科正就潛在交易與財務顧問研究，並稱引起數個外國投資者興趣。最新傳出阿聯酋的阿布扎比投資局（ADIA），有意參與競購，以助阿布扎比擴展大中華市場。 【11月30日更新】

競購談判仍進行中 《彭博》報道引述知情人士報道，阿布扎比投資局仍在討論競購，因談判仍進行中，雙方有可能決定不進行交易，消息又指，或會出現其他競購者。 目前阿布扎比投資局及電盈均表示不予置評。