電訊盈科據報以78億元售光纖業務股權　款項擬用於削減債務

外電報道，電訊盈科（008）計劃以約10億美元（折合約78億港元），出售光纖業務的股權。報道指，電訊盈科正就潛在交易與財務顧問研究，並稱引起數個外國投資者興趣。 電盈股價逆市靠穩，現升0.5%，報3.96元，成交3,980萬元。

電盈款項擬用於削債 《彭博》引述知情人士報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱相關資產，引起中國投資者及中東主權財富基金興趣。報道又稱，電盈所得款項，擬用於削減債務和推進業務增長，至於談判仍進行中，未必能達成正式交易。