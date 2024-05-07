電訊盈科據報計劃售光纖業務股權　央企招商局欲收購(更新)

《彭博》引述知情人士報道，電盈擬以8.5億至9億美元（折合約66至70億港元）的價格，出售40%光纖業務部門予招商局集團，雙方正在敲定細節，最快可能在未來幾周內發布公告，而出售交易的融資工作已經準備就緒。

去年外電報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱引起數個外國投資者興趣，包括阿聯酋的阿布扎比投資局（ADIA），有意參與競購，以助阿布扎比擴展大中華市場。

《彭博》報道引述知情人士報道，阿布扎比投資局仍在討論競購，因談判仍進行中，雙方有可能決定不進行交易，消息又指，或會出現其他競購者。

目前阿布扎比投資局及電盈均表示不予置評。

電盈款項擬用於削債

此前《彭博》引述知情人士報道，電盈正就潛在交易與財務顧問研究，並稱相關資產，引起中國投資者及中東主權財富基金興趣。報道又稱，電盈所得款項，擬用於削減債務和推進業務增長，至於談判仍進行中，未必能達成正式交易。

就以上消息，電盈回覆《彭博》表示不予置評。